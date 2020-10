Fueron US$ 1.300 millones el costo total para las compañías de seguros producto de los daños derivados del estallido social. Así, la industria dice que Chile se convirtió en el país número uno a nivel mundial en cobertura de desórdenes populares.A casi un año del 18 de octubre, las grandes empresas han avanzado a toda máquina para reconstruir los locales destruidos, pero todavía quedan algunos que están en ese proceso, que además se ralentizó con la pandemia. También hay locales donde las firmas no han definido si reabrirán, y otros que fueron cerrados definitivamente.

Según un sondeo realizado por Pulso en más de 15 empresas, de los 593 locales que fueron dañados, un 90% ya fue reconstruido (531), un 4% está en proceso de reconstrucción, otro 4% fue cerrado de manera definitiva, mientras que el 1,5% está en etapa de evaluación.

Por otro lado, un catastro elaborado por Mapcity muestra que de los 435 supermercados que había en octubre del año pasado en el Gran Santiago, 100 fueron cerrados el mes que empezó el estallido social, es decir, el 23% del total. Esa cifra bajó para marzo de este año, antes de que se reflejara el efecto de la pandemia, pues eran 57 los supermercados que estaban cerrados (13%). Pero de nuevo aumentaron los cierres si se mira lo que ocurrió en septiembre de este año, ya que a los locales que no han reabierto luego del estallido social, se sumó el efecto pandemia. Así, el mes pasado eran 62 los supermercados cerrados en la capital, lo que significa un 14% del total.

San Ramón es la comuna que está en la situación más compleja, ya que sólo cuenta con dos supermercados y ambos se encuentran cerrados. El alcalde Miguel Ángel Aguilera cuenta que los locales de Lider (Walmart) y de Alvi (SMU) que hay en la comuna se mantienen así desde el estallido social. “La gerencia del Lider nos pidió una reunión y ellos hicieron un intento para abrir el supermercado, pero al final tomaron la decisión de no hacerlo, producto de que el Alvi que está al lado se abrió un par de días, pero se metieron de nuevo y tuvieron que cerrarlo otra vez. Por lo tanto, Lider tomó la decisión de no abrir. Solo estamos funcionando con los almaceneros y uno que otro distribuidor”, señala Aguilera. También cuenta que tienen un solo cajero automático en la comuna, pese a que antes eran al menos diez. El alcalde de San Ramón agrega que “efectivamente el no tener los servicios públicos adecuados, que corresponden a una comuna en una situación de esta naturaleza, como lo es una situación de pandemia, obviamente es superpreocupante, porque la gente tiene que trasladarse a otras comunas a hacer sus trámites”.

Cuando se trata de las farmacias, son más las cerradas por la pandemia que tras el estallido social. Según la información de Mapcity, en enero había 14 farmacias siniestradas (2%) en el Gran Santiago, pero este mes son 108 las que están cerradas (12%). Eso sí, todas las comunas cuentan con farmacias disponibles.

Balance por empresa

El mes pasado el Presidente Sebastián Piñera anunció la reapertura de toda la red del Metro de Santiago, luego de que 118 estaciones resultaran dañadas.

Otro de los casos más emblemáticos del estallido social fue lo ocurrido con Walmart. Desde la empresa señalan que hubo “más de 1.300 incidentes -128 locales saqueados y muchos de ellos resaqueados, 35 supermercados quemados y 18 complemente destruidos-, dejando un total de 99 supermercados de la compañía cerrados temporalmente”.

Entre diciembre del año pasado y febrero de 2020 reabrieron más de 80 establecimientos. También tienen un plan de reapertura de más de 10 locales de aquí a fin de año, y para los restantes todo está en evaluación. De todas maneras, señalan que van a terminar el año con cinco nuevas aperturas.

Este medio pudo constatar que entre los supermercados que no han sido restaurados figuran el Lider de avenida Matucana con Mapocho, así como el Lider de Renca. El mall Quilicura tampoco se encuentra operativo luego del incendio que sufrió el año pasado.

Desde BancoEstado señalan que en los primeros meses de la contingencia, 17 oficinas fueron siniestradas, la mayoría en la Región Metropolitana, y luego se sumaron Colina y Collipulli en los últimos días de enero.

El banco estatal comenta que ya restablecieron el servicio en seis de ellas (Olmué, Puerto Montt, Santiago El Bosque, Lo Espejo, Maipú y Collipulli), “mientras que otras tres, lamentablemente, debieron ser cerradas de forma definitiva”. Estas son las sucursales de Valparaíso Condell, Antofagasta Latorre y Santiago Las Lomas (Cerro Navia).

Actualmente desde la entidad están trabajando para reabrir las 10 sucursales restantes entre fines de 2020 y el primer semestre del próximo año. Estas son las sucursales de Antofagasta Angamos, Villa Alemana, Santiago Quilicura, Colina, Santiago Cerro Navia, Santiago Estación (Santiago), Santiago Peñalolén, Santiago San Francisco de Borja (Santiago), Santiago Santa Rosa (La Granja), Santiago Avenida Matta (Santiago).

Desde Farmacias Cruz Verde cuentan que el año pasado 156 locales sufrieron daños, algunos de ellos en varias oportunidades. Actualmente la cadena tiene un 93% de ellos operando normalmente, y doce fueron cerrados de manera definitiva. En Salcobrand explican que registraron 143 locales afectados. De ellos, siete fueron cerrados definitivamente (en Valparaíso, Peñalolén, El Bosque, Quilicura, Concepción, y dos en Santiago Centro) y el resto está funcionando con normalidad. Por otro lado, en Preunic hubo 33 locales siniestrados: dos de ellos permanecen cerrados por reconstrucción, pero los otros se encuentran operativos.Por otro lado, en Tottus comentan que tuvieron 12 tiendas dañadas de manera significativa, pero ya están todas operando, e incluso sumaron nuevas aperturas como Tottus Curauma y Tottus Quilín.

Adicionalmente, en Oxxo cerraron dos tiendas ubicadas en el centro de Santiago: una de ellas ya está operando y la otra debería abrir durante este mes. Por su parte, desde Sodimac informan que cerraron dos tiendas (una Homecenter y la otra Constructor) que resultaron incendiadas, pero hoy el foco es la gestión de la crisis sanitaria, por lo que no se ha abordado el tema de posibles reaperturas.

En el total de la industria de AFP, fueron 37 las sucursales dañadas, pero ya se han recuperado todas, menos una que está en proceso de reconstrucción. Cuando se trata de los bancos privados, Security solo tuvo una baja, que ya está operando normalmente. En Bci hubo 80 sucursales afectadas, pero 78 ya están operando, y dos no operan por temas de seguridad, ya que se ubican cerca de Plaza Italia. Asimismo, en Scotiabank comentan que 95 sucursales resultaron dañadas, de las cuales nueve fueron cerradas. De ellas, seis fueron reparadas y se encuentran operando con normalidad, tres fueron declaradas pérdida total y no serán reabiertas “por el alto costo que implica su reconstrucción”.

Seguros al alza

El chairman para Latam y CEO para Chile de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher, Lionel Soffia, sostiene que “los efectos del estallido social se observan claramente en la limitación de la cobertura de los seguros contra actos maliciosos y terroristas”. Soffia detalla que se han acotado las coberturas ante actos maliciosos, huelgas y motines, “las que anteriormente se entregaban sin costo adicional. De ese modo, si alguna empresa quiere mantener un seguro como lo tenía hasta el periodo anterior, debe comprarlo facultativamente, o sea por separado, y a un valor mayor”.

Asimismo, cuenta que “los seguros que han visto modificados sus precios tras la renovación de contratos de reaseguro son los llamados de daños, que incluyen coberturas ante incendios y adicionales, los que están registrado alzas aproximadas entre un 5% y un 12%”.

Añade que “un seguro para una empresa con un riesgo normal mantiene su precio o tiene un alza del 10%. Sin embargo, para empresas que sufrieron algún tipo de pérdida o tienen mayor exposición a riesgos, están con alzas entre un 20% y un 40%. Considerando que ahora se excluyen las coberturas por actos terroristas, que deben tomarse aparte, si una empresa quiere una cobertura similar a la que tenía anteriormente, deberá pagar un 80% más”.