Reforma de pensiones ha permitido acceder a 438 mil personas a la extensión del seguro de lagunas

El primer beneficio concreto que empezó a operar de la reforma previsional que se aprobó a comienzos de año es la extensión del seguro de lagunas previsionales, que tiene como función que las personas que queden cesantes puedan mantener su densidad de cotización durante el periodo que estén sin trabajo, para que así no merme su ahorro previsional.

Antes de la publicación de la nueva Ley de Pensiones, solo existía un seguro de este tipo para quienes accedían a prestaciones de cesantía que eran financiadas con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS). Sin embargo, ya con la reforma operativa, desde mayo en adelante eso se extendió a todas las personas afiliadas al Seguro de Cesantía, que es administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Ello significa que ahora también son beneficiarias de este seguro las personas que acceden a prestaciones de cesantía con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC), cuestión que antes no ocurría.

Este seguro de lagunas previsionales implica que la cotización para pensión que se destina a la cuenta de capitalización individual en las AFP (10,1% desde agosto) a contar de mayo es financiado de manera automática por el FCS, para todas las personas que queden cesantes y que estén recibiendo prestaciones del Seguro de Cesantía.

Precisamente el reporte “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía” que realiza de manera anual la Superintendencia de Pensiones, con el objetivo de comprar la situación de hombres y mujeres en el sistema, trae un balance sobre cómo ha funcionado este beneficio entre mayo y septiembre, es decir, los primeros cinco meses de funcionamiento de este beneficio desde que se aprobó el proyecto.

Allí se obtiene que en ese lapso hubo un total 698.726 personas que fueron beneficiadas por el seguro de lagunas previsionales. De ellas, 438.278 corresponden a personas a quienes pagaron sus prestaciones de cesantía con cargo exclusivamente a la CIC, es decir, accedieron a este beneficio gracias a la reforma. En tanto, hubo 260.448 personas beneficiarias que accedieron al seguro de cesantía mediante prestaciones del FCS en el mismo período.

“Las mujeres tuvieron una participación del 36,2% dentro de las y los beneficiarios CIC, del 38,9% respecto de los beneficiarios FCS y del 37,2% sobre el total de beneficiarios del seguro de lagunas previsionales”, explica el reporte.

Por otra parte, en ese periodo el monto promedio mensual del beneficio fue de $44.880 para mujeres y de $54.589 para hombres, lo que implica un 17,8% más bajo en el caso de ellas.

“Según tipo de prestación, en beneficiarios del FCS los montos promedio fueron $38.201 para mujeres y $46.546 para hombres, con una brecha de -17,9%. Por su parte, los beneficiarios CIC presentaron montos promedio más altos, de $52.456 en mujeres y de $62.701 en hombres, lo que significó una brecha menor de -16,3%”, detalla el estudio.

Alza de la PGU

Otro de los beneficios de la reforma previsional que ya comenzó, al menos para una parte de los beneficiarios, es el incremento del monto que se entrega por la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.

Este mayor monto ya comenzó para las personas beneficiarias de 82 años o más, siendo septiembre el primer mes de implementación de la medida, y desde el próximo año seguirá llegando de manera gradual a más personas, hasta completar la totalidad del universo de beneficiarios en el año 2027.

En septiembre, 702.208 personas se vieron beneficiadas por el aumento del monto de la PGU a $250 mil, detalló la Superintendencia en su informe, lo que representa el 26,5% del total de personas que recibieron este beneficio o beneficios solidarios de invalidez en ese mes.

“Las mujeres representaron el 60,5% del total. Las personas beneficiarias de PGU de 82 años y más fueron un total de 398.495, siendo el 71,3% beneficiarios de PGU contributiva y 28,3% beneficiarios de PGU no contributiva. Según sexo, las mujeres representan las mayores proporciones en ambos beneficios (64,4% y 71,0%, respectivamente)”, indica el documento.