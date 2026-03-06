Regulador de valores de EEUU exime a Chile de nueva exigencia de información para extranjeros con presencia en Wall Street

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) excluyó a las empresas chilenas con presencia en Estados Unidos de su nueva exigencia de reportabilidad.

La “Ley de Responsabilidad de los Emisores Privados Extranjeros” había sido promulgada el 18 de diciembre pasado y recientemente, el 27 de febrero, se publicó el detalle final de la puesta en marcha, que comenzará a regir el próximo 18 de marzo. Sin embargo, este jueves, la SEC emitió una exención para Chile y otro conjunto de naciones.

Esto, en el contexto de que la misma normativa daba un plazo de 90 días para que se emitiera el texto definitivo de la medida.

En detalle, la iniciativa afecta a los directores y altos ejecutivos de empresas con presencia en el mercado de valores de Estados Unidos. Estos tienen que publicar la información inicial sobre su participación en la empresa y cualquier cambio relacionado con los valores de capital, que considera instrumentos de inversión como acciones, bonos y activos. Aquí también se incluyen las ventas o compras, directas o indirectas, que pueda realizar la empresa en cuestión.

El documento detalla que el foco de la normativa es que los relacionados con la operativa de la empresa reporten información que califique como un hecho que signifique una “oportunidad que tiene el director o funcionario de obtener beneficios o participar en los beneficios derivados de una transacción”.

En ese espíritu, quedaron exentos del reporte quienes tengan un control de más del 10% de la propiedad de las empresas.

La SEC también explicó que la medida busca asemejarse a su normativa de la “Sección 16(a) de la Ley de Bolsa” de Estados Unidos.

Por qué Chile queda exento

La comunicación de este jueves explicita que Canadá, Chile, las 27 naciones de la Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido quedan exentos de la normativa.

La SEC explicó que el criterio para dar la exención fue que, según su evaluación, las naciones en cuestión tienen una legislación similar a la que exige la superpotencia.

En el caso de Chile, el documento de la SEC cita los artículos 12, 17 y 20 de la Ley del Mercado de Valores. A juicio del regulador de Estados Unidos, las leyes citadas cumplen con el criterio de que “los consejeros y ejecutivos informen sin demora de sus participaciones iniciales y de cualquier cambio en la titularidad efectiva de los valores del emisor, incluyendo una descripción del valor, la naturaleza de la operación y el precio y volumen de la misma, y que dichos informes se pongan a disposición del público en general”.