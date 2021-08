Rentas vitalicias: Hacienda afirma que defenderán intereses del país tras arremetida de aseguradoras de EEUU

Suman y siguen las reacciones tras la arremetida de las aseguradoras estadounidenses ante un eventual segundo retiro anticipado de rentas vitalicias. El ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, dijo que el gobierno defenderá los intereses de Chile, aunque aclaró que han sido contrarios a estos proyectos de giro de fondos previsionales.

“Es legítimo que cada gremio defienda sus intereses y los defienda ante los organismos que estime pertinentes (...) En los distintos retiros ustedes saben que nosotros en general hemos estado en contra de esa política, pero sí entendemos que esta ha sido una política que ha sido aprobada por el Congreso de la nación, y por lo tanto, ha seguido los causes institucionales. Desde ese punto de vista, cada organismo puede plantear sus propias temáticas ante los organismos que lo estimen pertinente, y nosotros como gobierno, pero también como Estado, obviamente vamos a defender lo que son los intereses de nuestro país”, indicó el secretario de Estado.

Por otro lado, no descartó conversar del tema con su par estadounidense, Janet Yellen. “Tenemos contacto bastante estrecho con el gobierno de EE.UU. De hecho, me tocó conversar con Janet Yellen hace unos meses atrás. Este no fue uno de los temas que se ha tratado, pero obviamente si es necesario conversarlo, siempre estamos disponibles para conversarlo. Es parte de nuestra relación bilateral. En ese sentido, siempre conversamos los temas que ponemos distintos países, tanto Chile como lo pueden poner ellos”, agregó.

Cabe recordar que las aseguradoras estadounidenses llamaron al Congreso de Chile a rechazar un nuevo retiro anticipado de rentas vitalicias, y enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para exponer la preocupación de la industria por lo que ha ocurrido en el país con los proyectos de giro de fondos. La arremetida generó una serie de reacciones en el Parlamento local.

Cerda recalcó que “hay distintos canales para transmitir los distintos intereses de ellos. Bueno, ahí ellos están siguiendo un canal en especial, y seguirán ese canal y nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer sí es defender todos los que sean los intereses de nuestro país. Y eso es lo que vamos a hacer y es lo que hemos hecho en cada uno de los casos, más allá de que en este caso, en esta política de los retiros, nosotros siempre hemos sido claros en que no nos parecía una política adecuada”.

Y el titular de la cartera fue enfático en manifestar que “cada uno, y en este caso estamos hablando de gremios, tienen todo el derecho a plantear sus inquietudes, y tienen todo el derecho de plantearlo ante quienes estimen pertinente, en este caso estamos hablando de una organización multilateral. Nosotros como gobierno eso sí, obviamente lo que sí tenemos que hacer, es defender los intereses de nuestro país, y eso es lo que va a corresponder hacer en la medida que así sea, en la mediada que estas son leyes que sí se aprobaron por el Congreso, y por lo tanto, sí podemos escuchar, sí podemos conversar, pero obviamente aquí como gobierno defendemos los intereses de los chilenos”.

Por su parte, el ministro de Economía, Lucas Palacios, comentó que “es importante poner sobre la mesa que un cuarto retiro sería muy negativo para nuestro país, desde distintos puntos de vista, partiendo por las pensiones. Yo creo que todo esto nos tiene que hacer reflexionar respecto de poder generar políticas que son sostenibles en el tiempo, en el largo plazo, sostenibles para nuestro país, por eso creo que raya para la suma, un cuarto retiro sería muy negativo desde diversos puntos de vista”.