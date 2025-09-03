Renuncia el director de Enami, Luis Rodríguez, tras ser elegido como vicepresidente en Sonami

Este miércoles la Empresa Nacional de Minería (Enami) informó la renuncia de su director Luis Rodríguez Cuevas, quien fue designado por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), asumiendo el cargo desde octubre de 2022.

“Con fecha 2 de septiembre de 2025, el señor Luis Manuel Rodríguez Cuevas, designado por la Sociedad Nacional de Minería en el Directorio de Enami, presentó su renuncia al cargo de director a contar de dicha fecha”, señaló Enami a la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

La empresa también dijo que “agradece sinceramente la importante contribución del director Rodríguez en los desafíos de la empresa durante este periodo”.

Esto se debe principalmente porque Rodríguez fue recientemente elegido vicepresidente de la Sonami. Ahora el gremio minero liderado por Jorge Riesco, debe elegir un nuevo director en reemplazo de Rodríguez, asegura una fuente cercana al proceso.