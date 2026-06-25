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    Resultados de H&M quedan por debajo de las expectativas y firma no destaca a Chile en sus planes para la región

    Los planes de H&M en la región destacan por su expansión con la apertura en Paraguay este 2026 y su ingreso a Argentina en 2027, además de nuevas aperturas en Brasil.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Los resultados de H&M al segundo trimestre fiscal no cumplieron las expectativas del mercado. La cadena sueca con presencia en Chile explicó el incumplimiento por una menor demanda de los consumidores y la inflación producto de la guerra en el Medio Oriente.

    “Europa, especialmente Europa occidental, ha tenido un trimestre más difícil”, dijo el director ejecutivo Daniel Erver en una entrevista con Reuters.

    Los consumidores han sufrido una inflación elevada durante muchos años y, con el aumento del coste de la energía, la inflación se vuelve aún mayor, por lo que podemos ver que tienen el bolsillo apretado”, agregó.

    Según reportó Investing, el beneficio operativo fue de 5.910 millones de coronas suecas, por debajo de la previsión de 6.380 millones de coronas. Los ingresos de 54.830 millones de coronas también quedaron por debajo del pronóstico de 55.250 millones de coronas.

    Ante este contexto, las acciones de H&M cerraron con una caída de 0,59%. Sin embargo, la baja fue menor a la que alcanzó en las primeras horas, cuando se reportaron los resultados y registró caídas de más de 2%.

    De cara al futuro, la firma dijo que espera que las ventas se mantengan estables para lo que queda de mes.

    “En la segunda mitad del año comenzaremos a modernizar la infraestructura digital que respaldará nuestro desarrollo. La nueva infraestructura proporcionará un mejor apoyo a la toma de decisiones, procesos más rápidos y mayor precisión en la planificación de nuestro surtido y existencias”, agregó Daniel Ervér, CEO de H&M.

    Respecto a sus planes en la región, la firma no mencionó a Chile. En territorio nacional, la firma tiene 32 tiendas desde Arica hasta Puerto Montt y también vende de forma en línea, según detalla su sitio oficial.

    A nivel regional, reafirmó su expansión con la apertura en Paraguay este 2026 y su ingreso a Argentina en 2027, además de nuevas aperturas en Brasil.

    Más sobre:Resultados de EmpresasH&M

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