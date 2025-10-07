SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

El comité será asesorado por el abogado Mauricio Fernández, ex director de la Unidad de Delitos Económicos, y reunirá a los gerentes de fraude y ciberseguridad de las empresas socias del gremio.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Retail Financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En medio de los delitos económicos que afectan a la industria de los medios de pago, la Asociación del Retail Financiero anunció la creación de un comité especializado en la prevención y detección de fraude y lavado de dinero.

Ello ocurre en un escenario en que en 2024 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que significó un aumento de 35 % respecto de 2023. De ellos, 1.279 fueron catalogados con indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, casi cuadruplicando la cifra del año anterior y siendo remitidos al Ministerio Público para su investigación.

Paralelamente, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) registró 19.834 reclamos por fraudes financieros en 2024, frente a 9.494 en 2023, que equivale a un aumento de 109 %, con montos reclamados cercanos a $275 mil millones.

Por su parte, según la CMF, en el sistema financiero se registraron 563.043 reclamos en 2024, cifra que es 28,5% menor versus 2023, mientras que en términos de montos las denuncias sumaron $ 289.394 millones, un 8,3% más que lo registrado en 2023.

El comité que creó el retail financiero será asesorado por el abogado Mauricio Fernández, ex director de la Unidad de Delitos Económicos (Udelco) y reunirá a los gerentes de fraude y ciberseguridad de las empresas socias del gremio.

Este comité centrará su gestión en cinco focos de acción: identificar en las empresas brechas operativas y tecnológicas; proponer mejoras a la ley de fraude; promover mejores prácticas empresariales ante amenazas de lavado de activos; impulsar mejores políticas públicas y consolidar un trabajo colaborativo con la autoridad y los organismos fiscalizadores.

El anuncio se realizó en el marco del foro medios de pago, encuentro organizado por la Asociación del Retail Financiero que reúne a representantes del sector público y privado para debatir sobre el desarrollo y la masificación de los medios de pago electrónicos en Chile.

En esta oportunidad participaron representantes de los Ministerios de Hacienda, Economía y Justicia, además de la CMF, UAF, las Superintendencias de Casinos y de Insolvencia y Reemprendimiento, la Unidad Especializada de Delitos Económicos, y el Sernac, junto a empresas y expertos en la materia.

Más sobre:RetailRetail financieroFraudesLavado de dineroLavado de activos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pasa al Senado proyecto que busca prorrogar alza de puntaje mínimo para carreras de pedagogía

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social

Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

La sentencia aún pendiente del tercer intento de Jorge Tocornal por probar su inocencia ante la Corte Suprema

¿Está el Tiny Desk de 31 Minutos entre los mejores de los últimos años? Esto dicen los especialistas

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Pasa al Senado proyecto que busca prorrogar alza de puntaje mínimo para carreras de pedagogía
Chile

Pasa al Senado proyecto que busca prorrogar alza de puntaje mínimo para carreras de pedagogía

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social

Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero
Negocios

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses

Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad
Tendencias

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Roku y su apuesta de streaming en Chile: “La gente puede transformar su Smart TV en uno realmente inteligente”

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Sicólogos en Valparaíso y videos para reforzar las métricas: cómo Nicolás Córdova rearma a la Roja Sub 20 ante México
El Deportivo

Sicólogos en Valparaíso y videos para reforzar las métricas: cómo Nicolás Córdova rearma a la Roja Sub 20 ante México

Christiane Endler olvida la renuncia y vuelve a la Roja: Luis Mena la convoca para la Liga de Naciones

“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025
Cultura y entretención

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

¿Está el Tiny Desk de 31 Minutos entre los mejores de los últimos años? Esto dicen los especialistas

La animada noche que reunirá a Kendrick Lamar y Ca7riel y Paco Amoroso en la vuelta del Estadio Monumental a la música

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”
Mundo

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?