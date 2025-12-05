VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Retail Financiero critica a la Subtel por prefijos telefónicos por spam: “En lugar de ayudar a las personas, las perjudicará”

    Claudio Ortiz, presidente de la Asociación del Retail Financiero, critica la resolución de Subtel sobre los prefijos de cobranza, advirtiendo que afectará el acceso al crédito, aumentará los costos y morosidad, y perjudicará a las empresas y consumidores.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    12/11/2024 CLAUDIO ORTIZ MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    “Esto podría terminar afectando su trabajo, además de generar situaciones de cobranza judicial y no judicial, con los costos que esto implica. La Subtel, al desconocer el funcionamiento del mercado financiero, tomó una medida equivocada que, en lugar de ayudar a las personas, las perjudicará, lo cual considero de la mayor gravedad”.

    Con estas palabras, el presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero, Claudio Ortiz lanzó una dura crítica a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Esto luego de que la autoridad dictara una resolución resolución que ordena alas empresas de cobranza a implementación de una numeración especial (600 y 809) para que las personas reconozcan las llamadas comerciales masivas y eviten el spam telefónico, así como para prevenir fraudes.

    La resolución entró en vigencia el pasado 12 de agosto y el gremio alertó por sus efectos.

    La agrupación gremial especializada reúne a las principales emisoras de crédito y corredoras de seguros asociadas a la industria. Entre ellas están: CMR Falabella, Hites, Servicios Financieros (Líder-BCI), CAR Ripley, Cencosud.

    ¿Qué evaluación hace de la gestión del gobierno?

    Encuentro muy positivo el aprendizaje que ha tenido el actual gobierno en los temas relevantes que requiere Chile para poder abordar los temas del crecimiento.

    ¿Cuán grave es para sus asociados la aplicación de los prefijos que impuso Subtel?

    Estamos en un proceso para tener las estadísticas duras que lamentablemente están demostrando lo que nosotros advertimos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones cuando sacó esta resolución. Lamentablemente los hechos nos están dando la razón y eso es porque se está creando un quiebre importante en la recuperación crediticia.

    ¿Esto qué significa?

    En términos de números, hemos visto que está cayendo la recuperación crediticia entre 10% a 15%. Esto lo que va a significar es que las personas perderán el acceso al mercado formal del crédito.

    ¿Para sus asociados es una situación complicada?

    Es un tema muy complejo dado los créditos que otorgan las empresas del Retail Financiero no tienen garantías de respaldo, no cuentan con avales y dependemos de los distintos mecanismos de cobro que se usan, como por ejemplo los llamados telefónicos para recuperar los montos prestados. Por lo tanto, esto es un problema para el quehacer de nuestra industria y estamos esperanzados de que esto se revierta.

    ¿Prevén un encarecimiento del acceso al crédito?

    Absolutamente. Van a terminar los buenos pagadores pagando más a partir de los problemas que puede generar la gente que no responde los llamados de cobranza.

    ¿Podría derivar esto en mayores tasas de morosidad entre los deudores?

    Esas personas lamentablemente van a caer en las listas de morosidad y caerán en Dicom y eso le va a traer las consecuencias que todos sabemos.

    ¿Cuáles efectos?

    Esto podría terminar afectando su trabajo, además de generar situaciones de cobranza judicial y no judicial, con los costos que esto implica. La Subtel, al desconocer el funcionamiento del mercado financiero, tomó una medida equivocada que, en lugar de ayudar a las personas, las perjudicará, lo cual considero de la mayor gravedad.

    ¿Cuál es el mensaje que le podría transmitir a la gente que no contesta o simplemente bloquea los prefijos de cobranza?

    Hoy mucha gente está yendo presencialmente a las oficinas a obtener información, porque estaban acostumbrados mes a mes a intercambiar información con la gente que le cobraba vía telefónica. Ahora ellos mismos sin responder, están yendo a las oficinas. Las empresas están teniendo que aumentar sus costos al contratar más personal para volver sistema de cobranza a la antigua.

    ¿Qué están haciendo para solucionar este problema?

    Nosotros estamos trabajando activamente con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía se ha hecho cargo de este problema, y está generando un diálogo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para intentar revertir la situación.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasFinanzasRetailConflictoEstado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

    La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

    Sin público y sentados (casi) frente a frente por 2 horas y media: así será el último debate de Anatel entre Jara y Kast

    Felipe Alessandri y caos en desalojo del Cerro 18: “Frente a la violencia el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza”

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    3.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    4.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    5.
    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones
    Chile

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

    La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

    Sondeo Descifra: 61% cree que votantes de Parisi no harán caso al llamado a anular en segunda vuelta

    La condena que cuestiona al sistema
    Negocios

    La condena que cuestiona al sistema

    Daza destaca la necesidad de explotar el cobre en Argentina y asegura una generación de riqueza inédita

    X sufre uno de los mayores golpes regulatorios en Europa por incumplir obligaciones de transparencia

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más
    El Deportivo

    En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más

    Más de 85 juicios en curso y millonarias demandas: el polémico cierre de la Corporación Santiago 2023

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas
    Cultura y entretención

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

    Anuncian los ganadores del Premio a la Música Presidente de la República 2025: Saiko lidera en categoría Popular

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?
    Mundo

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola