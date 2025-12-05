Retail Financiero critica a la Subtel por prefijos telefónicos por spam: “En lugar de ayudar a las personas, las perjudicará”

“Esto podría terminar afectando su trabajo, además de generar situaciones de cobranza judicial y no judicial, con los costos que esto implica. La Subtel, al desconocer el funcionamiento del mercado financiero, tomó una medida equivocada que, en lugar de ayudar a las personas, las perjudicará, lo cual considero de la mayor gravedad”.

Con estas palabras, el presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero, Claudio Ortiz lanzó una dura crítica a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Esto luego de que la autoridad dictara una resolución resolución que ordena alas empresas de cobranza a implementación de una numeración especial (600 y 809) para que las personas reconozcan las llamadas comerciales masivas y eviten el spam telefónico, así como para prevenir fraudes.

La resolución entró en vigencia el pasado 12 de agosto y el gremio alertó por sus efectos.

La agrupación gremial especializada reúne a las principales emisoras de crédito y corredoras de seguros asociadas a la industria. Entre ellas están: CMR Falabella, Hites, Servicios Financieros (Líder-BCI), CAR Ripley, Cencosud.

¿Qué evaluación hace de la gestión del gobierno?

Encuentro muy positivo el aprendizaje que ha tenido el actual gobierno en los temas relevantes que requiere Chile para poder abordar los temas del crecimiento.

¿Cuán grave es para sus asociados la aplicación de los prefijos que impuso Subtel?

Estamos en un proceso para tener las estadísticas duras que lamentablemente están demostrando lo que nosotros advertimos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones cuando sacó esta resolución. Lamentablemente los hechos nos están dando la razón y eso es porque se está creando un quiebre importante en la recuperación crediticia.

¿Esto qué significa?

En términos de números, hemos visto que está cayendo la recuperación crediticia entre 10% a 15%. Esto lo que va a significar es que las personas perderán el acceso al mercado formal del crédito.

¿Para sus asociados es una situación complicada?

Es un tema muy complejo dado los créditos que otorgan las empresas del Retail Financiero no tienen garantías de respaldo, no cuentan con avales y dependemos de los distintos mecanismos de cobro que se usan, como por ejemplo los llamados telefónicos para recuperar los montos prestados. Por lo tanto, esto es un problema para el quehacer de nuestra industria y estamos esperanzados de que esto se revierta.

¿Prevén un encarecimiento del acceso al crédito?

Absolutamente. Van a terminar los buenos pagadores pagando más a partir de los problemas que puede generar la gente que no responde los llamados de cobranza.

¿Podría derivar esto en mayores tasas de morosidad entre los deudores?

Esas personas lamentablemente van a caer en las listas de morosidad y caerán en Dicom y eso le va a traer las consecuencias que todos sabemos.

¿Cuáles efectos?

Esto podría terminar afectando su trabajo, además de generar situaciones de cobranza judicial y no judicial, con los costos que esto implica. La Subtel, al desconocer el funcionamiento del mercado financiero, tomó una medida equivocada que, en lugar de ayudar a las personas, las perjudicará, lo cual considero de la mayor gravedad.

¿Cuál es el mensaje que le podría transmitir a la gente que no contesta o simplemente bloquea los prefijos de cobranza?

Hoy mucha gente está yendo presencialmente a las oficinas a obtener información, porque estaban acostumbrados mes a mes a intercambiar información con la gente que le cobraba vía telefónica. Ahora ellos mismos sin responder, están yendo a las oficinas. Las empresas están teniendo que aumentar sus costos al contratar más personal para volver sistema de cobranza a la antigua.

¿Qué están haciendo para solucionar este problema?

Nosotros estamos trabajando activamente con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía se ha hecho cargo de este problema, y está generando un diálogo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para intentar revertir la situación.