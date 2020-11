Retiro del 10% de las AFP: Senado despacha a la Cámara proyecto del gobierno y reforma de oposición se va a mixta

Un súper jueves por el segundo retiro del 10% de las AFP se vivió este jueves en la sala del Senado, donde se votaron los dos proyectos que se están tramitando con el mismo objetivo.

¿El resultado? La oposición se anotó una derrota, y el gobierno ganó una de sus primeras batallas con el 10%. Lo anterior, considerando que ambas iniciativas tomaron caminos distintos: a las 13.20 horas los senadores rechazaron en general la moción del parlamento; y a las 16.45 horas los parlamentarios aprobaron en general y en particular el proyecto del ejecutivo.

De esta manera, la reforma constitucional de oposición deberá ir a una comisión mixta para resolver las divergencias generadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, donde se jugará su última carta en el Congreso; mientras que el proyecto del gobierno fue despachado a la Cámara de Diputados, donde deberá iniciar su segundo trámite en la Comisión de Trabajo, para la próxima semana ser votado en sala, según los tiempos que establece la discusión inmediata con que ingresó. Está contemplado que este sábado se dé cuenta en sala de la iniciativa.

En concreto, el proyecto del Ejecutivo consiguió este resultado gracias a que obtuvo 35 votos favorables, 1 en contra y 5 abstenciones; tanto en la votación en general como en particular. Lo cierto es que el Ejecutivo necesitaba juntar 22 votos, ya que requería de mayoría simple, pero solo cuenta con 19 senadores oficialistas. Así, logró sumar otros 16 votos de oposición.

De todas maneras, varios de los parlamentarios de oposición que votaron a favor lo hicieron, según argumentaron, porque ya se había rechazado el proyecto de oposición y probablemente no lograría los votos necesarios en comisión mixta, y en caso de conseguirlos, aún le queda pasar por el Tribunal Constitucional. Así, varios argumentaron que sería más viable el proyecto del gobierno para que las familias logren tener su 10% más rápido, pero también todos criticaron al Ejecutivo por no haberse hecho parte antes, por no haber llegado a tiempo con ayuda a las familias, entre otros.

Otro de los temas que varios senadores de oposición criticaron, es que haya que pagar impuestos en el proyecto del gobierno, que finalmente es la única gran diferencia con la reforma de oposición.

De hecho, durante la sesión los senadores Carlos Bianchi (independiente), Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste (DC), anunciaron el ingreso de una indicación que buscaba que los retiros no tributen. Sin embargo, esta indicación era inadmisible, por lo que ellos mismos la retiraron, pero plantearon que fue presentada con el único objetivo de generar debate.

Algunos senadores dijeron que esperan que esto se corrija en la Cámara, principalmente eliminar la tributación para los primeros tramos, lo cual es una tarea difícil, ya que los diputados no pueden rechazar un artículo sobre tributos, porque no existe un artículo que mencione impuestos en el proyecto. Esto, considerando que se asume que al hacer un retiro se deben pagar impuestos por regla general. De esta manera, si los diputados quieren incorporarlo, tendrán que negociar con el gobierno, porque tampoco pueden ingresar indicaciones sobre esta materia, ya que serían inadmisibles.

Con todo, la reforma de oposición fue rechazada en la sala del Senado porque no logró conseguir los tres votos oficialistas que necesitaba para lograr el quorum de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio que requería para ser aprobada.

Lo anterior, considerando que hubo 23 votos a favor de la idea de legislar esta iniciativa, por lo que no logró llegar a los 26 votos que se necesitaba para su aprobación. En tanto, hubo 10 votos en contra y 8 abstenciones.

El rechazo de esta reforma ocurre porque el gobierno logró alinear a Chile Vamos. El miércoles los senadores díscolos del oficialismo que votaron a favor del primer retiro del 10%, confirmaron que se abstendrían en la votación de la reforma de oposición y que votarían a favor del proyecto del gobierno. Y así ocurrió en la jornada de este jueves. Los argumentos giraron, principalmente, en torno a que el proyecto del gobierno tenía más viabilidad para salir aprobado rápidamente.

Con todo, los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de Trabajo, María José Zaldívar, no hicieron grandes celebraciones tras la aprobación de su iniciativa, y solo se mostraron conformes.

“Para nosotros era medular el respeto de nuestra institucionalidad, el respeto de la forma y de las reglas como deben hacerse las cosas en una democracia que queremos cuidar todos”, dijo Briones tras la votación.

Agregó que “lo que estaba en juego acá era cuáles son los bordes, los límites de los distintos poderes del Estado. Toda democracia sana tiene una separación de poderes, entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno de ellos tiene mucho poder, pero lo que ninguna democracia sana tiene es que todo el poder se vaya concentrando en una parte, que se vaya desbalanceando”.

Por su parte, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, llamó a que los diputados hagan una rápida tramitación de este proyecto. “Este proyecto tiene discusión inmediata, por lo tanto se empieza a tramitar en la Cámara de Diputados. Y esperamos y les pedimos a los diputados, que con todo el debate necesario, saquemos este proyecto lo antes posible”, dijo.

Para que los pagos del retiro del 10% puedan ser hechos antes de Navidad, el proyecto debería ser promulgado antes del 3 de diciembre. Desde el gobierno esperan despacharlo del Congreso en una fecha cercana a esa.