VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ricardo Riesco asume como nuevo presidente del Centro de Arbitraje de la CCS

    En el sector público, el abogado se desempeñó como Fiscal Nacional Económico entre 2018 y 2022.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ricardo Riesco Andres Perez

    El consejo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) eligió este jueves a Ricardo Riesco como nuevo presidente titular de la institución, mientras que, Juan Pablo Schaeffer continuará ejerciendo como vicepresidente.

    Riesco es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y LL.M. por la Universidad de Columbia. Su trayectoria profesional se ha centrado en libre competencia, compliance, regulación económica, litigios y arbitrajes.

    En el sector público, se desempeñó como Fiscal Nacional Económico entre 2018 y 2022, mientras que en el ámbito privado fue socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, además de colaborar como asociado en estudios jurídicos nacionales e internacionales.

    “En un momento clave para el arbitraje en Chile, asumir la presidencia del CAM Santiago es un honor y una responsabilidad. Este desafío implica dar continuidad al fortalecimiento institucional que ha posicionado al CAM Santiago como un actor central en la resolución de controversias. Seguiremos promoviendo la transparencia, la excelencia y las buenas prácticas que sustentan nuestros estándares institucionales, reforzando la confianza de la comunidad jurídica en la justicia arbitral”, dijo Riesco en un comunicado.

    En la actualidad, es socio fundador de Bering, oficina de abogados y economistas, dedicada a asuntos de libre competencia, regulación, arbitrajes y resolución de conflictos.

    Desde 2009 es árbitro y, desde 2023, consejero del CAM Santiago. En el ámbito académico, es profesor de Derecho Procesal y de Libre Competencia en la Universidad Católica, además de autor de diversas publicaciones y conferencista en seminarios en Chile y el extranjero.

    María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), destacó que “Ricardo llega en un momento determinante para continuar impulsando el robustecimiento del arbitraje y la resolución adecuada de controversias. Su trayectoria profesional y conocimiento en materias como libre competencia y regulación económica serán un gran aporte para el CAM Santiago y para el ecosistema empresarial del país.”

    Riesco asume en reemplazo de María Agnes Salah, quien culmina su período como presidenta del Consejo del CAM Santiago y que, a partir de hoy, asumirá como past president la dirección del arbitraje internacional de la institución.

    En esta misma sesión, la abogada Paula Vial ingresó al consejo del CAM Santiago, el cual queda compuesto por 12 miembros.

    Más sobre:Ricardo RiescoCCSCentro de ArbitrajeFNE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El detalle del roadshow de las Cascadas con inversionistas que fue encabezado por Francisca Ponce

    Economistas difieren de Boric y afirman que en este gobierno no hubo reformas que permitan elevar el crecimiento potencial del país

    Richard von Appen por expropiación en toma de San Antonio: “Es una mala señal, porque se están vulnerando derechos”

    Colmevet se suma a acciones judiciales por maltrato y muerte de pumas en Cochamó: “Nada justifica la crueldad y la tortura”

    Muere el líder de la milicia palestina que Israel apoyaba en Gaza para contrarrestar a Hamas

    Joven universitaria muere tras ser atropellada por bus del transporte público en Valparaíso

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Colmevet se suma a acciones judiciales por maltrato y muerte de pumas en Cochamó: “Nada justifica la crueldad y la tortura”
    Chile

    Colmevet se suma a acciones judiciales por maltrato y muerte de pumas en Cochamó: “Nada justifica la crueldad y la tortura”

    Joven universitaria muere tras ser atropellada por bus del transporte público en Valparaíso

    Embajador de EE.UU. se reúne con Kast y asegura: “Seguiremos impulsando una cooperación con Chile”

    El detalle del roadshow de las Cascadas con inversionistas que fue encabezado por Francisca Ponce
    Negocios

    El detalle del roadshow de las Cascadas con inversionistas que fue encabezado por Francisca Ponce

    Economistas difieren de Boric y afirman que en este gobierno no hubo reformas que permitan elevar el crecimiento potencial del país

    Richard von Appen por expropiación en toma de San Antonio: “Es una mala señal, porque se están vulnerando derechos”

    Las mejores series del 2025, según el New York Times
    Tendencias

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Alexis Sánchez completa 90 minutos en la clasificación del Sevilla en la Copa del Rey
    El Deportivo

    Alexis Sánchez completa 90 minutos en la clasificación del Sevilla en la Copa del Rey

    El fallido intento por derrocar a Michael Clark de la presidencia de Azul Azul

    La Conmebol destaca a la U entre los equipos que más recaudaron dinero por su participación en la Copa Sudamericana

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta
    Cultura y entretención

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Muere el líder de la milicia palestina que Israel apoyaba en Gaza para contrarrestar a Hamas
    Mundo

    Muere el líder de la milicia palestina que Israel apoyaba en Gaza para contrarrestar a Hamas

    Trump encabeza firma de acuerdo de paz entre líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda

    Almirante de EE.UU. dice que no hubo una orden de “matarlos a todos” en el ataque a lancha en el Caribe

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola