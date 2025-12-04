Ricardo Riesco asume como nuevo presidente del Centro de Arbitraje de la CCS

El consejo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) eligió este jueves a Ricardo Riesco como nuevo presidente titular de la institución, mientras que, Juan Pablo Schaeffer continuará ejerciendo como vicepresidente.

Riesco es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y LL.M. por la Universidad de Columbia. Su trayectoria profesional se ha centrado en libre competencia, compliance, regulación económica, litigios y arbitrajes.

En el sector público, se desempeñó como Fiscal Nacional Económico entre 2018 y 2022, mientras que en el ámbito privado fue socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, además de colaborar como asociado en estudios jurídicos nacionales e internacionales.

“En un momento clave para el arbitraje en Chile, asumir la presidencia del CAM Santiago es un honor y una responsabilidad. Este desafío implica dar continuidad al fortalecimiento institucional que ha posicionado al CAM Santiago como un actor central en la resolución de controversias. Seguiremos promoviendo la transparencia, la excelencia y las buenas prácticas que sustentan nuestros estándares institucionales, reforzando la confianza de la comunidad jurídica en la justicia arbitral”, dijo Riesco en un comunicado.

En la actualidad, es socio fundador de Bering, oficina de abogados y economistas, dedicada a asuntos de libre competencia, regulación, arbitrajes y resolución de conflictos.

Desde 2009 es árbitro y, desde 2023, consejero del CAM Santiago. En el ámbito académico, es profesor de Derecho Procesal y de Libre Competencia en la Universidad Católica, además de autor de diversas publicaciones y conferencista en seminarios en Chile y el extranjero.

María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), destacó que “Ricardo llega en un momento determinante para continuar impulsando el robustecimiento del arbitraje y la resolución adecuada de controversias. Su trayectoria profesional y conocimiento en materias como libre competencia y regulación económica serán un gran aporte para el CAM Santiago y para el ecosistema empresarial del país.”

Riesco asume en reemplazo de María Agnes Salah, quien culmina su período como presidenta del Consejo del CAM Santiago y que, a partir de hoy, asumirá como past president la dirección del arbitraje internacional de la institución.

En esta misma sesión, la abogada Paula Vial ingresó al consejo del CAM Santiago, el cual queda compuesto por 12 miembros.