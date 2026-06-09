Richard Von Appen pide dejar de lado los proyectos “rascas” y pensar en la infraestructura para el largo plazo

El presidente de Ultramar y expresidente de la Sofofa, Richard von Appen, planteó la necesidad de avanzar con proyectos para Chile pensando en el largo plazo. A juicio del empresario, la agenda del país no está viendo los desafíos para Chile a futuro.

“Hay que planificar hoy día cuáles son las calles, los espacios públicos, dónde van a estar los servicios públicos, dónde se van a construir las casas, los barrios, etcétera”, dijo el exdirigente gremial y empresario portuario en entrevista con Radio Infinita.

En esa línea, von Appen puso como ejemplo la necesidad de medidas como “un tren que pueda conectar Mejillones con el aeropuerto, con el centro de Antofagasta, y después conectar con Calama”.

“Estamos con puros proyectos, perdón la palabra, rascas, puros proyectos chicos”, dijo en respuesta de la urgencia que tendrán las ciudades a futuro, cuando estas tengan un crecimiento exponencial de habitantes.

Sobre su punto, von Appen estimó que “no hay nada transformador. Cuando hablamos, por ejemplo, de construir, mira, el último gran proyecto fue la Costanera Norte, que fue algo que impresiona a todo el mundo. A mí me sigue impresionando”.

“Hoy estamos construyendo, claro, el puente para unir Chiloé, pero cuando hablamos de un tren de alta velocidad del centro de Santiago que pase por el aeropuerto, Casablanca, Curacaví, llegue a Viña y a Valparaíso para transformar la vida de mucha gente que feliz viviría allá, trabajaría en Santiago y viceversa”, dijo

Otro de los ejemplos tuvo relación con la construcción de nuevas líneas de metro en Santiago, pero no en otros lados. “Cuando estamos hablando de que aquí construimos líneas de metro, pero no somos capaces de construir una línea de metro en Antofagasta, en Viña con Valparaíso, en Concepción, entonces no se entiende”.

“Hay una frustración y uno ve que hay dos Chiles muy distintos y eso es algo que tenemos que tratar de unir y entender”, agregó.

Ante esto, el empresario planteó la necesidad de generar acuerdos para la agenda de Chile en el futuro. “La capacidad técnica está; yo creo que acá tiene que acompañar la política de empezar a unirnos en torno y con las legítimas diferencias, pero (definir) qué país queremos entregar”, dijo.

Otro de los temas tuvo relación con la formación. “Chile necesita más técnicos, es decir, en nuestra industria, que es la industria portuaria, logística, necesitamos técnicos, no universitarios, que conozcan el oficio. Y hoy día muchos de ellos ganan más que los universitarios”, comentó.

Evaluación de su sector

En tanto, respecto al rol del empresariado, von Appen dijo que la gestión no es suficiente. “Sin duda que las empresas tienen que ser rentables, eso es lógico, eso hay que entenderlo (...) pero esa es una razón; lo más importante de la actividad empresarial es la transformación de la vida de las personas, es decir, el rol del empresario es cómo mejoramos la calidad de la vida de las personas a través de nuestros productos y servicios y eso tiene que tener un retorno”, sostuvo.

“Muchos empresarios a veces no entienden el rol social que tienen más allá de solamente ser gerente general o presidente de compañía”, agregó.

La reforma y el sector portuario

Sobre la contingencia, el empresario vio con buenos ojos el objetivo de impulsar la economía vía la megarreforma del Presidente José Antonio Kast, pero planteó la necesidad de grandes acuerdos en la materia. “Para que le dé también estabilidad en el tiempo”, resaltó.

Por otro lado, sobre la actividad portuaria, planteó la necesidad de revisar el sistema de concesiones. Von Appen estimó que la condición de 30 años y que no se pueda renovar no es favorable.

“Los concesionarios legítimamente no estamos haciendo inversiones más allá de esos 30 años”, comentó.

“Tú lo ves en carretera, que se nos empiezan a congestionar. Todo eso alguien lo está pagando en costo o calidad de vida, entonces el que tiene que ayudar en esto es el Estado; el Estado tiene que ayudar a que la infraestructura vaya delante de la demanda para evitar ese nivel de congestión”, agregó.

Así, Von Appen planteó medidas como extender las concesiones ante propuestas de inversión.

Mientras que, al ser consultado sobre la participación en la concesión del puerto de San Antonio, Von Appen comentó que “nosotros, en general, (estamos interesados) en todas las concesiones en las que podamos participar, pero todavía no tenemos claras las reglas”.

“Nosotros estamos interesados, este es nuestro sector, este es nuestro país además, así que nuestra prioridad es Valparaíso; estamos muy comprometidos con la ciudad y con el puerto y lo que busca este nuevo proyecto es duplicar la capacidad y presenta muchas oportunidades, pero también vamos a mirar, en la medida que podamos, San Antonio, tanto el puerto actual como el puerto exterior”, complementó.