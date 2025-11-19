Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

Ripley Corp registró una caída en sus ganancias trimestrales debido a una mayor gasto por impuesto, pero en el acumulado a septiembre siguió anotando un positivo desempeño.

“Los resultados del tercer trimestre de 2025 demuestran la solidez de nuestra estrategia enfocada en rentabilidad y eficiencia. Seguiremos enfocados en las preferencias de nuestros clientes y en fortalecer nuestra estrategia omnicanal, adaptándonos a un entorno de consumo cada vez más exigente”, afirmó Lázaro Calderón, CEO corporativo de Ripley Corp.

La compañía de retail reportó a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) que en julio-septiembre tuvo ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $3.779 millones (US$3,92 millones), lo que representó una disminución de 39,5% frente igual periodo de 2024.

Pero en el acumulado de los primeros nueve meses del año las ganancias de la compañía subieron 135,7% a $34.945 millones y los ingresos aumentaron 5,5% a $1.522.907 millones en el periodo.

Efecto no recurrente

Respecto a la caída trimestral Ripley Corp explicó que “esta variación se explica principalmente por un mayor gasto en impuestos durante el trimestre, dado que en tercer trimestre de 2024 se registró un efecto positivo no recurrente en dicha línea”.

En este sentido, precisó que en el tercer trimestre de 2024 reconoció un ingreso por impuestos de $1.421 millones, asociado al efecto de Capital Propio Tributario (CPT) que refleja la corrección monetaria de los activos y pasivos tributarios frente a la inflación y variaciones de tipo de cambio.

En tanto en igual periodo de 2025 se registró un gasto tributario y, en consecuencia, una menor utilidad neta año contra año.

Ingresos

Los ingresos de la compañía subieron 5,7% interanual a $494.541 millones en el tercer trimestre impulsados por el crecimiento de la cartera de colocaciones en Chile y Perú, que aumentó en un 21% y 8% (en moneda peruana) respectivamente, además del crecimiento del segmento retail, que subió 2,7%, explicado por mayores ingresos en Chile, sumado al efecto positivo de la apreciación del sol peruano frente al peso chileno.

Adicionalmente, el segmento inmobiliario registró un alza en ingresos de 4,7% en moneda peruana y 14% en pesos chilenos.

“El margen bruto consolidado se expandió en 154 puntos base alcanzando 36,7% en el tercer trimestre, explicado por una mayor contribución del segmento retail dado el foco en rentabilidad y por un menor cargo por riesgo neto sobre cartera del segmento bancario en Perú”, indicó la compañía.

Asimismo, señaló que una mejor gestión del inventario permitió mantener bajos niveles de stock obsoleto y reducirlo en 0,4 y 0,5 puntos porcentuales en Chile y Perú respectivamente. lo que se complementó con una menor actividad promocional y una mayor participación en la venta de productos que maximizan la rentabilidad.