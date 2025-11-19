BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

    En el acumulado de los primeros nueve meses del año las utilidades de la compañía subieron 135,7% a $34.945 millones.

    Por 
    Patricia San Juan

    Ripley Corp registró una caída en sus ganancias trimestrales debido a una mayor gasto por impuesto, pero en el acumulado a septiembre siguió anotando un positivo desempeño.

    “Los resultados del tercer trimestre de 2025 demuestran la solidez de nuestra estrategia enfocada en rentabilidad y eficiencia. Seguiremos enfocados en las preferencias de nuestros clientes y en fortalecer nuestra estrategia omnicanal, adaptándonos a un entorno de consumo cada vez más exigente”, afirmó Lázaro Calderón, CEO corporativo de Ripley Corp.

    La compañía de retail reportó a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) que en julio-septiembre tuvo ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $3.779 millones (US$3,92 millones), lo que representó una disminución de 39,5% frente igual periodo de 2024.

    Pero en el acumulado de los primeros nueve meses del año las ganancias de la compañía subieron 135,7% a $34.945 millones y los ingresos aumentaron 5,5% a $1.522.907 millones en el periodo.

    Efecto no recurrente

    Respecto a la caída trimestral Ripley Corp explicó que “esta variación se explica principalmente por un mayor gasto en impuestos durante el trimestre, dado que en tercer trimestre de 2024 se registró un efecto positivo no recurrente en dicha línea”.

    En este sentido, precisó que en el tercer trimestre de 2024 reconoció un ingreso por impuestos de $1.421 millones, asociado al efecto de Capital Propio Tributario (CPT) que refleja la corrección monetaria de los activos y pasivos tributarios frente a la inflación y variaciones de tipo de cambio.

    En tanto en igual periodo de 2025 se registró un gasto tributario y, en consecuencia, una menor utilidad neta año contra año.

    Ingresos

    Los ingresos de la compañía subieron 5,7% interanual a $494.541 millones en el tercer trimestre impulsados por el crecimiento de la cartera de colocaciones en Chile y Perú, que aumentó en un 21% y 8% (en moneda peruana) respectivamente, además del crecimiento del segmento retail, que subió 2,7%, explicado por mayores ingresos en Chile, sumado al efecto positivo de la apreciación del sol peruano frente al peso chileno.

    Adicionalmente, el segmento inmobiliario registró un alza en ingresos de 4,7% en moneda peruana y 14% en pesos chilenos.

    “El margen bruto consolidado se expandió en 154 puntos base alcanzando 36,7% en el tercer trimestre, explicado por una mayor contribución del segmento retail dado el foco en rentabilidad y por un menor cargo por riesgo neto sobre cartera del segmento bancario en Perú”, indicó la compañía.

    Asimismo, señaló que una mejor gestión del inventario permitió mantener bajos niveles de stock obsoleto y reducirlo en 0,4 y 0,5 puntos porcentuales en Chile y Perú respectivamente. lo que se complementó con una menor actividad promocional y una mayor participación en la venta de productos que maximizan la rentabilidad.

    Más sobre:RetailRipley

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    “El que se está moviendo firme por la Verónica (Sabaj) es Mauricio Silva”: la escucha de Yáber que salpica a otro supremo

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Caso Bruma: Fiscalía formalizará a tres tripulantes del barco Cobra por el delito de homicidio culposo

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    “El que se está moviendo firme por la Verónica (Sabaj) es Mauricio Silva”: la escucha de Yáber que salpica a otro supremo

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025
    Negocios

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

    Actas de la Fed revelan división interna y se enfría opción de un nuevo recorte de tasas en diciembre

    Avanza sala cuna: Comisión de Trabajo del Senado aprueba el proyecto y pasa a la Comisión de Educación

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
    Tendencias

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Sospechas con el VAR: la fuerte carta de reclamo de Rangers a la ANFP por el arbitraje ante San Marcos de Arica
    El Deportivo

    Sospechas con el VAR: la fuerte carta de reclamo de Rangers a la ANFP por el arbitraje ante San Marcos de Arica

    Logran su primer punto ATP: Bautista de la Peña y Thomas Menzel ganan en Santiago y aparecerán en el ranking mundial

    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder
    Mundo

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?