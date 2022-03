Rodrigo Cerda a dos días de dejar el cargo: “Hemos logrado ir normalizando la política fiscal de forma importante a través del presupuesto 2022″

Faltan solo dos días para el cambio de mando. En ese marco, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda se refirió a las últimas decisiones que le ha tocado tomar en la cartera. Además, dijo estar tranquilo con los resultados obtenidos como gobierno y de cumplir con entregar la “casa” lo más ordenada posible para la próxima administración.

Dentro de las últimas decisiones que adoptó está la modificación al Mepco, producto del alza del precio de la bencina, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. El presidente norteamericano, Joe Biden vetó la compra de combustibles desde Rusia, por lo que los precios del hidrocarburo podrían seguir presionados. Frente a esta situación, el secretario de Hacienda explicó que están tratando de “suavizar” el impacto en el bolsillo de los chilenos.

“Hemos ido pudiendo recuperar los ahorros fiscales, hoy día a tres meses del inicio del año, nosotros ya estamos prácticamente en los mismos niveles de ahorro del sector público que teníamos en marzo de 2021, antes de que hiciéramos las transferencias del IFE Universal” señaló en Radio ADN.

Y agregó que “el país tiene la capacidad de reaccionar, no solamente porque tenemos ahorros, si no porque además nuestros niveles de duda son todavía bastante bajos y eso nos permite que, si fuera necesario volver a hacer frete a otras necesidades, tenemos las espaldas. Como gobierno saliente no vamos a diseñar ninguna de esas políticas, pero sí, pasarles la posta y tener la tranquilidad de que van a poder hacer las políticas que van a ser necesarias”.

Polarización

Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a la incertidumbre política y económica que ha empujado al dólar en el país. Instó a los sectores políticos a no polarizar el debate, y que entreguen tranquilidad a la ciudadanía.

“Necesitamos tener una mejor discusión y menos polarizada en el país, nosotros lo hemos tratado desde el gobierno y a partir del viernes vamos a tratar de hacerlo desde la oposición como corresponde, pero nuestras discusiones no deben polarizar al país, ojalá que le den tranquilidad y busquen políticas económicas que sean buenas para el país en el mediano plazo. Creo que todos los que estén en política deberían estar buscando bajar estos índices de polarización”, señaló.

El cargo

Este 11 de marzo, Rodrigo Cerda termina su periodo a cargo de las finanzas públicas del país. Asumió en Teatinos 120 el 26 de enero de 2021, tras la renuncia de Ignacio Briones a la cartera de Hacienda. Le tocó abordar las ayudas sociales que entregó el Estado como bonos y el IFE universal que se entregó hasta diciembre del año pasado.

“Yo creo que salgo con tranquilidad de que efectivamente hicimos lo que había que hacer, que durante una de las crisis más grandes que hemos tenido, tanto sanitaria, económica pero también política, logramos darles tranquilidad a los chilenos con las ayudas. Pero también hemos logrado ir normalizando la política fiscal de forma importante a través del presupuesto 2022. La deuda pública efectivamente aumentó pero no mucho más que en otros gobiernos y finalmente hemos logrado ir recuperando significativamente los ahorros del fisco. Esos ahorros son los que nos permitirán tener tranquilidad para que el día de mañana si necesitamos hacer frente a una crisis, vamos a poder hacerlo”, puntualizó.