Los precios del petróleo saltan a máximos de 14 años tras anuncio de EEUU y Reino Unido de prohibir importaciones de Rusia

Los precios internacionales del petróleo no paran de subir en medio de la guerra en Ucrania y se instalaron en máximos de 14 años en una jornada marcada por la decisión de EEUU y el Reino Unido de prohibir las importaciones de energía y otros productos desde Rusia.

El crudo Brent salta 7,7% y se cotiza en US$ 132,68, lo que supone su mayor nivel desde el pasado 16 de julio de 2008. Con este resultado, el crudo de referencia para Europa acumula un alza de 34,2% en lo que va de marzo.

El WTI, por su lado, muestra un incremento de 7,55% y el barril alcanza los US$ 128,41, su nivel más alto desde el 21 de julio de 2008 (US$ 131,04). En el balance de marzo, el crudo que se cotiza en Nueva York salta 34,2%.

Los precios récord del petróleo se dieron en los primeros días julio de 2008, cuando superaron los US$ 146 por barril. Sin embargo, en la actual coyuntura, es altanamente probable que se superen esas marcas.

En JP Morgan dijeron que el petróleo podría subir hasta US$ 185 este año, mientras que expertos de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) estimaron que el crudo podría llegar a US$ 180 y provocar una recesión mundial.

“Si la escasez de oferta no cede, el petróleo puede superar su máximo histórico”, dijo Howie Lee, economista del banco OCBC de Singapur. “En el peor de los casos, es decir una sanción total a las exportaciones de energía de Rusia, no me sorprendería ver que al Brent por encima de los US$ 200 ”, agregó.