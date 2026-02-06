SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    La iniciativa considera la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio en la región de Atacama con una inversión estimada cercana a US$3.000 millones.

    Por 
    Patricia San Juan

    La Contraloría General de la República (CGR) aprobó el Contrato Especial de Operación (Ceol) con la filial de la Empresa Nacional de Minería (Enami) para la operación en conjunto con la minera angloaustraliana Rio Tinto del proyecto de litio Salares Altoandinos, ubicado en la Región de Atacama.

    Se trata del primer Ceol que se otorga en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y que finaliza su tramitación administrativa, autorizando la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio en la región de Atacama con una inversión estimada cercana a US$3.000 millones, dijo el Ministerio de Minería en un comunicado.

    El contrato firmado entre Enami y el Estado de Chile en septiembre estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2060 y se implementará en la comuna de Diego de Almagro, en alianza público-privada con Rio Tinto, el segundo conglomerado minero más grande del mundo, agregó el Ministerio.

    “La toma de razón de la Contraloría sobre el CEOL de Salares Alto Andinos es un hito histórico que pone a Chile en la vanguardia de la industria global. No solo hablamos de un contrato público-privado vigente hasta 2060, sino de un proyecto que incrementará en un 28% los recursos de litio del país y que generará aportes al Fisco y los territorios por más de US$ 15.000 millones”, afirmó la ministra (S) de Minería, Suina Chahuán.

    En esta asociación, Enami tendrá un 49% de participación inicial y Rio Tinto el 51% restante. El directorio del proyecto estará conformado por 3 representantes de Rio Tinto y 2 de Enami.

