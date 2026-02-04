SUSCRÍBETE POR $1100
    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    El grupo español con presencia en Chile acordó la compra de Webster Bank.

    Europa Press
    Andres Perez

    Banco Santander ha acordado comprar el estadounidense Webster Bank por US$12.200 millones con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

    Con esta adquisición, Santander conseguiría también una ratio de eficiencia que se situaría por debajo del 40%, algo que le permitiría ubicarse entre las diez principales entidades de banca minorista y empresas de Estados Unidos por activos y en una de las cinco mayores entidades de depósitos en los principales estados del noreste del país.

    La entidad bancaria presidida por Ana Botín estima un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15% y una aportación positiva al beneficio por acción del 7-8% en 2028.

    En paralelo, la previsión es que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe en el rango del 12,8-13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%), sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.

    Esta operación, que será financiada con exceso de capital y generación futura de capital, valora Webster en 6,8 veces el beneficio estimado para 2028 una vez consideradas las sinergias de costes y en dos veces su valor contable tangible del cuarto trimestre del 2025.

    Los accionistas de Webster recibirán US$48,75 en efectivo y 2,0548 acciones de Santander mediante American Depositary Shares (ADS) por cada acción de Webster, lo que representa US$26,25 por acción de acuerdo al precio medio ponderado por volumen de 10,79 euros por acción de Santander en el período de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026, y un tipo de cambio de 1,1840 euros por cada dólar a fecha 2 de febrero de 2026, dando lugar a una contraprestación total de 75 dólares por acción de Webster.

    Christiana Riley continuará como ‘country head’ de Santander en Estados Unidos y consejera delegada de Santander Holdings USA, mientras que el actual consejero delegado de Webster, John Ciulla, será nombrado nuevo consejero delegado de Santander Bank NA, entidad en la que se integrarán todos los negocios del banco estadounidense.

    Por otra parte, el director general y de operaciones de Webster, Luis Massiani, asumirá el cargo de director de operaciones tanto de Santander Holdings USA como de Santander Bank NA, además de ser el responsable de liderar el proceso de integración.

    La transacción está alineada con la estrategia de Santander de realizar adquisiciones complementarias para acelerar el crecimiento orgánico en sus mercados principales, puesto que Webster equivale a aproximadamente el 4% de los activos totales del grupo.

    “Esta operación es estratégicamente clave para nuestro negocio en Estados Unidos y, al mismo tiempo, una adquisición complementaria (bolt-on) para el grupo. Nos permite reforzar nuestra franquicia, tanto en escala como en rentabilidad, lo que mejora nuestro ‘mix’ de financiación y perfil económico, con una reducción del coste de financiación, y nos sitúa camino de alcanzar un ROTE de en torno al 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco bancos más rentables de los 25 mayores bancos comerciales del país”, ha enfatizado Ana Botín.

    La presidenta del Santander ha asegurado que esta operación “favorece el objetivo del grupo de superar el 20% de ROTE en 2028” mientras se mantienen intactos sus compromisos de remuneración al accionista, incluida la recompra de acciones por 5.000 millones de euros aprobada este martes.

