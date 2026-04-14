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    Los planes de Scotiabank en Chile para 2026

    Luego de presentar los resultados de 2025, la filial del banco canadiense explicó los temas en que orientarán su gestión para este año.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    En el marco de su junta ordinaria de accionistas, Scotiabank Chile presentó los ejes de su agenda para este año. La filial del banco canadiense en terreno nacional destacó en sus objetivos para este año la “relación con los clientes”.

    La presentación fue liderada por Diego Masola, vicepresidente ejecutivo y country head de la entidad, quien destacó los avances de la estrategia que está implementando el banco. “En los últimos años hemos avanzado de manera consistente en la ejecución de nuestra estrategia, fortaleciendo nuestra posición competitiva, nuestra capacidad de ejecución y la propuesta de valor que entregamos a nuestros clientes.

    “De cara a 2026, seguiremos enfocados en crecer con disciplina, profundizar la principalidad, mejorar nuestra eficiencia operativa y consolidar una cultura de colaboración y control que sostenga nuestro desarrollo de largo plazo”, agregó.

    Sobre su agenda para el 2026, el banco definió cinco prioridades estratégicas: continuar impulsando el crecimiento de los core deposits y mejorar su participación de mercado; seguir avanzando en eficiencia operativa con disciplina en gastos y mayor apoyo de soluciones digitales; fortalecer el desarrollo de talento y la colaboración; reforzar la cultura de control y administración de riesgos; y profundizar la principalidad, poniendo al cliente en el centro de las decisiones y de la propuesta de valor.

    Al respecto, Masola concluyó: “Seguiremos avanzando en ser un banco centrado en el cliente, ofreciendo experiencias de alto valor, con un servicio de excelencia y soluciones ágiles que fortalezcan su confianza”.

    Al cierre de 2025, Scotiabank Chile registró ingresos por $1.734 mil millones, lo que representa un crecimiento de 4% respecto del año anterior. En tanto, las utilidades llegaron a $434 mil millones, casi estables con las del 2024.

    Ante este contexto, la firma propuso repartir dividendos por $303.733.901.184, equivalentes al 70% de las ganancias del ejercicio, propuesta que finalmente se aprobó en la junta de accionistas.

    Más sobre:EmpresasScotiabank

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