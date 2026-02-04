SUSCRÍBETE POR $1100
    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    El caso que terminó en compensación por parte de Scotiabank nació de una fiscalización del Sernac, según explicó el servicio.

     
    CARLOS OSORIO

    Scotiabank pagará $1.006.963.688 a más de 60 mil clientes que fueron afectados por cobros “improcedentes”, “por sobre el límite legal”, con “falta de gestión útil” y con “hostigamiento”, según informó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). El acuerdo se dio en el contexto de un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el Sernac.

    De acuerdo con lo que explicó el Sernac, el caso se originó tras una fiscalización del servicio a la industria financiera, “donde se detectaron conductas contrarias a la Ley del Consumidor como el acoso y hostigamiento a través de llamadas reiteradas fuera del marco normativo y el cobro de comisiones por gastos de cobranza inapropiados, específicamente de los bancos Scotiabank e Itaú”.

    El Sernac también detectó “cobros indebidos”, “falta de gestión útil” y “cláusulas abusivas”.

    Sobre el acuerdo, considera cuatro grupos de indemnizados. El primero es el de clientes y exclientes con cobros improcedentes por tramo de días, que comprende a 37.099 consumidores, “a quienes se les restituirá el monto total cobrado indebidamente, sumando un total de $837.150.965. Este monto está sujeto al informe de la auditoría externa”.

    El segundo grupo es el de clientes y exclientes con cobros por sobre el límite legal, que comprende a 25.654 consumidores, a quienes se les restituirá el monto total cobrado indebidamente, por un total de $146.775.113.

    Otro grupo es el de clientes y ex clientes sin descuento por “falta de gestión útil”. que son a los que no se les aplicó el descuento de 0,2 Unidades de Fomento (UF) establecido al no haberse realizado una gestión de cobranza útil dentro de los primeros 15 días desde el vencimiento de la deuda. Este grupo considera a 5.654 consumidores, a quienes se les restituirá el monto total cobrado indebidamente, por un total de $146.775.113.

    Finalmente, el cuarto grupo es de los clientes y exclientes afectados por “hostigamiento”. Este grupo comprende a 6.831 consumidores y el monto total de indemnización para este grupo es de 695,14 Unidades de Fomento (UF).

    Sin embargo, a quienes tengan deudas vencidas o impagas con el banco, se descontará del saldo a devolver.

    Para la directora Nacional (S) del SERNAC, Carolina González, “el derecho a recibir un trato digno y respetuoso es básico, lo que implica que las entidades bancarias no pueden utilizar la morosidad como una justificación para ejercer presiones indebidas, hostigamientos o conductas que vulneren la integridad emocional de las personas y la Ley”.

    Entre los acuerdos, el Sernac dijo que también se le exigió a Scotiabank mejorar las fichas de sus procesos e instructivos para el contacto con sus clientes —tanto en correos como en los scripts de llamadas telefónicas de cobranza extrajudicial—, así como en la aceleración de los créditos, reformando las cláusulas de manera judicial, entre otros avances.

    Finalmente, el acuerdo judicial contempla el pago de una suma de dinero a beneficio fiscal de 100 UTM, lo que equivale a alrededor de $6.700.000.

    Por su parte, la demanda colectiva en contra del Banco Itaú continúa su proceso judicial, explicó el Sernac.

