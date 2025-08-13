SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Mercado Libre. La organización fiscalizadora acusó que hay 70 productos que no estaban certificados por la SEC, “no tenían certificación de seguridad, por lo que su uso representaba un peligro real para quienes compraban estos artículos”.

Según explicó, dentro de los productos que se vendían sin su sello SEC por Mercado Libre figuran duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, calefones, generadores eléctricos y taladros, entre otros.

“La fiscalización de la SEC se extendió desde agosto del año pasado hasta mayo de este 2025, fecha en que se cerró, con la decisión de formular cargos a la empresa Mercado Libre, que es la responsable de su venta”, dijo en un comunicado.

La SEC respaldó su alerta en el contexto de que, al no tener certificado, las personas se exponen a casos como incendios; descargas eléctricas; fallas operativas por mal funcionamiento; sobrecargas y cortocircuitos. Mientras que en el caso de productos que funciona con combustibles, los peligros serían explosiones o incendios; fugas; intoxicación por monóxido de carbono; y daños al motor o sistema.

Desde la SEC también explicó que Mercado Libre arriesga multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales, “y en ello incide también el no acatamiento de las instrucciones de la SEC, es decir, si se les ordenó no seguir vendiendo estos productos y lo continúan haciendo, el monto de las sanciones puede aumentar”.