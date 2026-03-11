SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    Los ingresos por el área de soluciones habitacionales para segmentos medios cayeron un 27,7% y la división reportó pérdidas.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Echeverría Izquierdo reportó un 2025 similar al 2024 con respecto a ganancias. El resultado atribuible a los propietarios de la controladora a diciembre del 2025 registró utilidades por $25.350 millones, un 0,9% más que el ejercicio anual anterior.

    En tanto, los ingresos de 2025 llegaron a $622.532 millones, un 15,5% más que los del 2024.

    Por división, la línea de “construcción y montajes industriales” fue la que más aportó con $217.417 millones, creciendo un 27,8% anualmente. Sin embargo, la línea reportó ganancias por $11.249 millones, lo que significó una baja de 8,6%.

    Mientras que la que más creció fue la división de “edificación comercial y mixta”, que llegó a $77.135 millones (+32%). En esa línea, las ganancias de la línea llegaron a $4.742 millones, un alza de 34,3% frente a la de 2024. “Dado por los buenos resultados de sus proyectos que se encuentran en ejecución”, explicó la firma.

    La división de “servicios especializados industriales” alcanzó ingresos por $207.005 millones, una subida de 15,1% entre 2024 y 2025. Las ganancias fueron de $9.637 millones, una subida de 7% respecto al 2024.

    En tanto, la línea de “soluciones habitacionales para segmentos medios” reportó ingresos por $60.439 millones, una cifra que significa una caída de 33,2% frente a los obtenidos en 2024.

    De hecho, el segmento reportó una pérdida de $279 millones. “Esto se explica por los calendarios de escrituraciones de los distintos proyectos, en línea con la menor velocidad de ventas, y el consiguiente impacto en los gastos financieros que ha presionado los márgenes”, dijo en su análisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Backlog récord

    Desde la empresa destacaron la cartera de proyectos o contratos a ejecutar que tienen al cierre del 2025. Al 31 de diciembre de 2025, el backlog de las actividades de ingeniería, construcción y servicios para la industria asciende a $800.801 millones (aumento anual de $125.662 o un alza de 18,61%), el mayor de su historia al cierre de un año.

    “Los estados financieros revelaron un robustecimiento significativo de la estructura y solvencia financiera de la empresa, con un mejoramiento de la liquidez corriente de 35%, un endeudamiento financiero 17% menor y un capital de trabajo que se multiplicó por tres producto de la disminución y reestructuración de la deuda”, dijo la empresa tras los resultados.

    Ante este contexto, la firma proyecta “un escenario favorable para 2026, sustentado en la robustez de su cartera de proyectos y en las oportunidades que presentan los sectores donde concentra sus operaciones”.

    “Los resultados muestran una consolidación de la estrategia de negocios, con una participación del sector de la minería de 3/5 de nuestros ingresos, lo que nos posiciona favorablemente para el ciclo de inversión y las oportunidades del próximo trienio”, señaló el gerente general de Echeverría Izquierdo S.A., Pablo Ivelic, en un comunicado.

    La firma también destacó que por tercer año consecutivo registraron ganancias.

