Sergio Urzúa critica duramente gestión fiscal de Boric y responde a Agostini por efecto de la baja de impuestos en el crecimiento

El economista de la Universidad de Maryland y director de AFP Habitat, Serio Urzúa, arremetió una vez más contra la gestión del gobierno de Gabriel Boric en materia fiscal y finanzas públicas, cuyo telón de fondo es la controversia en torno a “la caja” que heredó José Antonio Kast y el cruce entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y su antecesor, Nicolás Grau.

En conversación con radio Duna, el experto dijo que el gobierno del frenteamplista tuvo “suerte” porque no tuvo que enfrentar ninguna crisis, ni local ni internacional, con el actual estado de las cuentas fiscales.

“El hecho de que Chile no haya tenido una crisis importante, ni local ni internacional, la verdad que salvó al país, en función de las cifras que uno está observando (…) Probablemente las cuentas fiscales simplemente no hubiesen dado. Lo que hemos ido viendo durante la última semana respecto del cierre del 2025, yo creo que son ilustrativos de esa situación”, afirmó.

Jorge Quiroz y Nicolás Grau

El otro factor de “suerte”, según Urzúa, fueron los 30 años de progreso que tuvo Chile y también la fortaleza institucional derivado de ese periodo.

Urzúa criticó especialmente la “secuencia de errores de cálculo” en materia de ingresos fiscales y problemas de control de gastos, reiterando que Chile tuvo “suerte” que no ocurrieran demasiados problemas que tensaran más las finanzas públicas. Sobre esa línea, Urzúa criticó que hubo improvisación y alertas que se desatendieron

“El país no ha tenido caja durante los últimos dos o tres cierres fiscales importantes y el endeudamiento sigue creciendo”, advirtió.

En un juicio más amplio, el también economista de Clapes UC dijo que la actual situación de las finanzas públicas es un reflejo de los “errores de política económica” que Chile ha cometido durante mucho tiempo.

“Más de diez años, diría yo (…) Cuando se inicia el estancamiento por ahí por el 2014, el país, la clase política no internaliza, no reacciona; cree que el país sigue creciendo, digamos, al 5%, cuando el país estaba creciendo al 2%, al 1,8%. Y eso se fue acumulando en el tiempo”, sostuvo.

El experto criticó que la clase política “desentonó” al ignorar la situación económica del país y avanzar en proyectos como el de la gratuidad en la educación.

“Creo que es un caso ilustrativo, que la plata no estaba, o sea, no estaba y se hizo igual y se dijo que era una mala idea y los retornos en la educación eran bajos y la gente no escuchó porque consideraba que era un derecho social y, claro, lamentablemente los recursos siempre son escasos y en este caso se optó políticamente por una opción que tenía un retorno social acotado, pero que era financieramente muy costosa”, dijo.

¿Menos impuestos es más crecimiento? Urzúa responde a Agostini

El académico de la Universidad de Maryland abordó también las propuestas económicas que anunció el ministro Jorge Quiroz este fin de semana, mostrándose especialmente de acuerdo con los recortes por US$ 4.000 millones y que debieran firmarse en las próximas horas.

Urzúa abordó también el debate en torno al impacto que tendrá en la economía y las finanzas públicas, la reducción del impuesto a las personas y el problema que al mismo tiempo supone la menor recaudación fiscal, es decir, la famosa “Curva de Laffer”.

Qué dijo Sergio Urzúa sobre cuentas fiscales, impuestos y Claudio Agostini. PEDRO RODRIGUEZ

Urzúa dijo que eso se debe proyectar hacia el próximo año, asumiendo que durante este ejercicio se van a concretar esos recortes.

“Si tú llegas a enero del 2027, tuviste un ajuste fiscal importante el 2026 y lograste reducir de alguna forma los impuestos, y eso empezó a capturarse en crecimiento en el primer trimestre del 2027, te puede funcionar. Te puede funcionar”, afirmó.

“Es una apuesta arriesgada, pero la verdad que yo no veo alternativa, discúlpenme, pero ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Seguir subiendo los impuestos? ¿Seguir aumentando el gasto?”, agregó.

En esa misma línea, Urzúa fue consultado por las declaraciones del economista Claudio Agostini quien advirtió que “nunca en la historia” ha pasado que bajar los impuestos empuja el crecimiento económico, recordando el gobierno de Ronald Reagan, en Estados Unidos, el de Margaret Thatcher en Inglaterra y el de otras repúblicas rusas.

Claudio Agostini, economista: Sostener que se pueden bajar los impuestos y recaudar lo mismo vía mayor crecimiento “es mentira. Es terraplanismo económico. Eso no pasa, no ha pasado y no va a pasar” https://t.co/Wxg2wZdrGQ



LO QUE IMPORTA

Impuestos, ¿quién paga la cuenta? pic.twitter.com/yiQZoDZe3z — Daniel Matamala (@DMatamala) August 21, 2025

Urzúa dijo que este mayor crecimiento esperado no sólo se sustenta sobre la rebaja de impuestos sino sobre un paquete económico más amplio, pero al mismo tiempo advirtió que la situación fiscal de Chile no es la misma de Estados Unidos en los 80, o el Reino Unido en 1977.

“Hay que ser cuidadoso en eso (…) En general en economía, yo tiendo a siempre decir depende, más que tener una visión tajante de qué es lo que es verdadero o falso, la evidencia es bien amplia”, sostuvo.

El economista dijo que si las autoridades son cuidadosas con las medidas y si se hace con tiempo y rigurosidad, puede resultar bien para la economía.

Y más allá de la observación que hizo Agostini, Urzúa dijo que “lamentablemente” no ve otras alternativas para empujar el crecimiento y que el país ahora debe intentar ser más “creativo” en adoptar medidas en esa dirección, apuntando al DL-600.