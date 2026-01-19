SUSCRÍBETE POR $1100
    Sernac oficia a Banco Santander por cambios en su programa de fidelización

    La entidad bancaria tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder y así el organismo podrá verificar si está cumpliendo con la normativa vigente.

    Por 
    Patricia San Juan
    Sernac oficia a Banco Santander por cambios en su programa de fidelización Andres Perez

    El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que ofició a Banco Santander tras tomar conocimiento, mediante información divulgada en diversos medios de comunicación, que la entidad anunció a sus clientes una reestructuración significativa de su sistema de fidelización.

    En específico, dijo, se trata de la implementación de “Santander Rewards” que modifica la tasa de acumulación de millas, elimina una de las categorías del programa anterior y restringe el beneficio de equipaje, entre otros.

    “Lo anterior ha generado molestia entre los clientes de la entidad financiera, quienes se han manifestado a través de redes sociales y también ingresando sus reclamos ante Sernac”, dijo el organismo.

    Información detallada

    A raíz de esto, señaló que decidió oficiar a Santander para que entregue diversos antecedentes, entre ellos, el número total de consumidores que mantienen contratos de tarjeta de crédito vigentes con el banco y que se ven afectados por la transición al nuevo programa.

    Además se pide que la entidad bancaria informe de manera detallada el procedimiento, plazos y canales de comunicación utilizados para informar a las personas consumidoras las modificaciones al sistema de beneficios y fidelización.

    Para esto, el banco tendrá un plazo de 10 días hábiles y así el Sernac podrá verificar si la entidad está cumpliendo con la normativa vigente.

    En caso de no entregar una respuesta, Sernac podrá evaluar otras acciones para ir en defensa de los derechos los consumidores afectados por esta situación. agregó el organismo.

    Asimismo el organismo recordó que en caso de querer ingresar un reclamo por esta u otra situación, los consumidores pueden hacerlo directamente en sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial, en las oficinas ubicadas en cada región del país.

