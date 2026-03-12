Sigue incertidumbre en los mercados por el conflicto en Irán y ataques a buques petroleros hace saltar nuevamente precio del crudo

(260304) -- TEHERAN, 4 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 3 de marzo de 2026 de edificios dañados y escombros tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán. (Xinhua/Shadati) (jg) (da) (ce)

Los mercados siguen atentos el desarrollo del conflicto en Irán, mientras se mantiene la incertidumbre. Así, este miércoles el petróleo volvió a subir mientras que los mercados accionarios cerraron con resultados mixtos.

Este miércoles los acontecimientos estuvieron lejos de dar la impresión de un desescalamiento. Por una parte, un proyectil causó daños en un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz, sumándose a los otros tres barcos que el día previo habían sido atacados.

Por otro lado, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, aseguró este martes a CNBC que el país ha destruido “casi toda” la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear de Irán, al tiempo que alegó que el país centroasiático disponía aún de material suficiente para once bombas antes del inicio de una ofensiva conjunta con Israel que ya ha entrado en su duodécimo día".

Por otra parte, afirmó “no saber” cómo acabará la guerra, pero subrayó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no es la persona adecuada para enfrentarse” y “ha trazado una línea roja: Irán no puede tener un arma”.

EEUU además expresó que ya ha destruido 28 buques iraníes dedicados a colocar minas en el Estrecho de Ormuz.

Con este telón de fondo, los precios del petróleo continuaron al alza pero a distancia de la barrera psicológica de los US$100 por barril. El WTI - de referencia para EEUU y Chile- se empinó al cierre de esta edición en US$88,37 tras un alza de 5,9%, mientras que el Brent - de referencia para Europa - caía 0,08% a US$92,93.

Impacto en Chile según BCI

Respecto de los efectos para Chile, BCI publicó el informe titulado “Guerra en Medio Oriente: mirada histórica, desarrollos recientes y alcances económicos“, donde señaló que ”como consecuencia del alza en el precio del petróleo, podríamos ver presiones de corto plazo en la inflación, que podría retrasar los recortes de tasas previstos para la Fed de EEUU”.

Además, sostuvo que “en materia de actividad, se prevén efectos marginales. Para Chile, que la inflación anual se mantendrá en torno a 3%, aunque la trayectoria de recortes de la TPM podría ser más gradual, frente a una postura de mayor cautela para nuestro Banco Central”.

En BCI destacaron que “proyectamos un conflicto transitorio de corta duración, que no debiese extenderse más allá de unas semanas adicionales. Esta tesis se sustenta bajo la premisa de la asimetría en la capacidad militar de las economías involucradas. En detalle, Estados Unidos posee una capacidad de defensa y despliegue que supera ampliamente a la de Irán. Por lo tanto, en la medida que avanzan los días, la capacidad de respuesta de la economía persa se vuelve cada vez más limitada”.

La entidad apuntó que su escenario base implica que “la inflación se mantendrá algo más elevada pero fluctuando en torno al 3% durante el año”.

Esto, pues el petróleo subió más de un 40% en un período corto, por lo que “el primer impacto se aprecia en la inflación con un aumento estimado de 0,47% del IPC durante la primera mitad del año”.

Por su parte, “establecemos que la proyección de crecimiento para este año es del 2,2%, ajustando ligeramente a la baja desde el 2,4% previo producto del impacto de las tensiones geopolíticas. Esta visión de impactos aún acotados en el corto plazo se sustenta en que un shock de oferta transitorio no requiere de una revisión exhaustiva de las proyecciones estructurales para 2026″.

EEUU y el Ipsa

Los principales mercados del mundo cerraron con resultado mixtos. En índice S&P500 bajó un leve 0,08%, mientras que el industrial Dow jones perdió 0,61% y el tecnológico Nasdaq anotó un avance de 0,08%.

En tanto, el Ipsa cerró en 10.505,21 puntos tras una caída de 0,94%.

Según Renta4, “la caída en el Ipsa se explica porque hoy nuevamente vimos transar al alza el petróleo, el que subió un 5,13% a USD 92,33 el barril, ante nuevos ataques de Irán que están mostrando su capacidad de resistencia”.

La intermediaria explicó que la guerra EEUU-Israel en contra de Irán “es lo que se ha ganado todo el protagonismo en los mercados internacionales y Chile no es la excepción, dejando en un segundo plano el cambio de mando en nuestro país”.

“El Ipsa se ubicaba en 11.050 puntos el 26 de febrero previo a la guerra, después marcó un mínimo de 10.249 puntos el 3 de marzo, lo que implicó una caída de -7,25% producto de la guerra, de ahí en adelante ha evolucionado en función de la guerra y el precio del petróleo”, sostuvo.

El dólar se empinó $5,25 en la jornada para cerrar en $896,75.