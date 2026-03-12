SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Sigue incertidumbre en los mercados por el conflicto en Irán y ataques a buques petroleros hace saltar nuevamente precio del crudo

    Durante la jornada de este miércoles el petróleo subió casi 6% y cerró en US$88. Mientras, los principales mercados internacionales cerraron mixtos, el Ipsa perdió casi un 1% y el dólar subió en torno a $5.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    (260304) -- TEHERAN, 4 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 3 de marzo de 2026 de edificios dañados y escombros tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán. (Xinhua/Shadati) (jg) (da) (ce) Sha Dati

    Los mercados siguen atentos el desarrollo del conflicto en Irán, mientras se mantiene la incertidumbre. Así, este miércoles el petróleo volvió a subir mientras que los mercados accionarios cerraron con resultados mixtos.

    Este miércoles los acontecimientos estuvieron lejos de dar la impresión de un desescalamiento. Por una parte, un proyectil causó daños en un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz, sumándose a los otros tres barcos que el día previo habían sido atacados.

    Por otro lado, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, aseguró este martes a CNBC que el país ha destruido “casi toda” la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear de Irán, al tiempo que alegó que el país centroasiático disponía aún de material suficiente para once bombas antes del inicio de una ofensiva conjunta con Israel que ya ha entrado en su duodécimo día".

    Por otra parte, afirmó “no saber” cómo acabará la guerra, pero subrayó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no es la persona adecuada para enfrentarse” y “ha trazado una línea roja: Irán no puede tener un arma”.

    EEUU además expresó que ya ha destruido 28 buques iraníes dedicados a colocar minas en el Estrecho de Ormuz.

    Con este telón de fondo, los precios del petróleo continuaron al alza pero a distancia de la barrera psicológica de los US$100 por barril. El WTI - de referencia para EEUU y Chile- se empinó al cierre de esta edición en US$88,37 tras un alza de 5,9%, mientras que el Brent - de referencia para Europa - caía 0,08% a US$92,93.

    Impacto en Chile según BCI

    Respecto de los efectos para Chile, BCI publicó el informe titulado “Guerra en Medio Oriente: mirada histórica, desarrollos recientes y alcances económicos“, donde señaló que ”como consecuencia del alza en el precio del petróleo, podríamos ver presiones de corto plazo en la inflación, que podría retrasar los recortes de tasas previstos para la Fed de EEUU”.

    Además, sostuvo que “en materia de actividad, se prevén efectos marginales. Para Chile, que la inflación anual se mantendrá en torno a 3%, aunque la trayectoria de recortes de la TPM podría ser más gradual, frente a una postura de mayor cautela para nuestro Banco Central”.

    En BCI destacaron que “proyectamos un conflicto transitorio de corta duración, que no debiese extenderse más allá de unas semanas adicionales. Esta tesis se sustenta bajo la premisa de la asimetría en la capacidad militar de las economías involucradas. En detalle, Estados Unidos posee una capacidad de defensa y despliegue que supera ampliamente a la de Irán. Por lo tanto, en la medida que avanzan los días, la capacidad de respuesta de la economía persa se vuelve cada vez más limitada”.

    La entidad apuntó que su escenario base implica que “la inflación se mantendrá algo más elevada pero fluctuando en torno al 3% durante el año”.

    Esto, pues el petróleo subió más de un 40% en un período corto, por lo que “el primer impacto se aprecia en la inflación con un aumento estimado de 0,47% del IPC durante la primera mitad del año”.

    Por su parte, “establecemos que la proyección de crecimiento para este año es del 2,2%, ajustando ligeramente a la baja desde el 2,4% previo producto del impacto de las tensiones geopolíticas. Esta visión de impactos aún acotados en el corto plazo se sustenta en que un shock de oferta transitorio no requiere de una revisión exhaustiva de las proyecciones estructurales para 2026″.

    EEUU y el Ipsa

    Los principales mercados del mundo cerraron con resultado mixtos. En índice S&P500 bajó un leve 0,08%, mientras que el industrial Dow jones perdió 0,61% y el tecnológico Nasdaq anotó un avance de 0,08%.

    En tanto, el Ipsa cerró en 10.505,21 puntos tras una caída de 0,94%.

    Según Renta4, “la caída en el Ipsa se explica porque hoy nuevamente vimos transar al alza el petróleo, el que subió un 5,13% a USD 92,33 el barril, ante nuevos ataques de Irán que están mostrando su capacidad de resistencia”.

    La intermediaria explicó que la guerra EEUU-Israel en contra de Irán “es lo que se ha ganado todo el protagonismo en los mercados internacionales y Chile no es la excepción, dejando en un segundo plano el cambio de mando en nuestro país”.

    “El Ipsa se ubicaba en 11.050 puntos el 26 de febrero previo a la guerra, después marcó un mínimo de 10.249 puntos el 3 de marzo, lo que implicó una caída de -7,25% producto de la guerra, de ahí en adelante ha evolucionado en función de la guerra y el precio del petróleo”, sostuvo.

    El dólar se empinó $5,25 en la jornada para cerrar en $896,75.

    Más sobre:MercadosIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast

    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas

    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Desbordes defiende entrega de llaves de la ciudad a María Corina Machado: “Las merece con creces”

    Bancada PS fustiga “traición política” de diputados Mulet y Camaño en votación por presidencia de la Cámara

    Lo más leído

    1.
    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    2.
    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    3.
    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    4.
    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    5.
    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast
    Chile

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast

    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas
    Negocios

    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    FNE pide multar a Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada
    El Deportivo

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada

    En vivo: O’Higgins visita a Deportes Tolima con el objetivo de instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán
    Mundo

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres