SII exige a partir de hoy inicio de actividades a emprendedores para acceder a financiamiento público y créditos de la banca

La Ley de Cumplimiento Tributario que comenzó a regir en octubre del 2024 incorporó una norma que apunta a incentivar la formalización de actividades económicas. La medida apunta a exigir a los servicios públicos, gobiernos regionales y municipalidades que entreguen financiamiento debían exigir inicio de actividades a sus proveedores y clientes. Esta misma exigencia se aplicará a los bancos comerciales en los casos en que se tramiten créditos o préstamos dirigidos a personas jurídicas, empresarios individuales u otras formas de entidades empresariales.

Estas medidas generaron alerta entre los pequeños emprendedores, ya que podrían tener un impacto importante en el acceso a financiamiento que reciben de organismos públicos como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), como también de la banca privada.

El plan original era que esa norma entraría a regir desde el 1 de mayo de 2025, pero se postergó para el 1 de octubre argumentando que podría afectar a pequeños emprendedores que no están formalizados, pero esa fecha que nuevamente se postergó hasta el 2 de enero del 2026.

SII pone la lupa sobre miles de cuentas con transferencias sospechosas tras nueva ley antievasión. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Y esta fecha llegó. El SII conformó la entrada en vigencia de la norma: “A partir del viernes 2 de enero de 2026 los marketplaces, proveedores de medios de pago, organismos del Estado, Municipios, Gobiernos Regionales y bancos comerciales, deberán exigir la acreditación del inicio de actividades para autorizar el desarrollo de una actividad económica, prestar servicios o intermediar operaciones con terceros”, informó el Servicio.

Desde el SII precisan que esta obligación no aplica a las personas que desarrollan actividad de subsistencia (ingresos hasta 5 UTM al mes) o en ferias libres, quienes tienen el primer semestre del 2026 para incorporarse a los correspondientes registros.

El subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII, Patricio Muñoz, afirmó que “con el objeto de facilitar el cumplimiento de esta obligación, el Servicio implementó en septiembre una consulta automatizada (interfaz de programación de aplicaciones - API), que permite a través de los sistemas de las instituciones obligadas, consultar en línea el estado de inicio de actividades de los contribuyentes con los que operan, para verificar el cumplimiento de este requisito”.

En paralelo, para las personas naturales que deben formalizarse, “desde octubre se encuentra disponible en el sitio web del SII y ahora también en dispositivos móviles “Mi Negocio Cumple”, un sistema que les permite iniciar actividades sin adjuntar documentos y centralizar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias, como la emisión de boletas de honorarios o boletas de ventas y servicios, así como la propuesta y pago de sus impuestos mensuales”.

De acuerdo al SII, todo este proceso ha llevado a un aumento de la formalización. Entre enero y noviembre de 2025 son más de 427 mil los contribuyentes que iniciaron actividades ante el SII. De ellos, 195.653 corresponden a contribuyentes que iniciaron actividades en primera categoría, lo que representa un aumento del 12% respecto del mismo periodo del año anterior.