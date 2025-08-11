Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

La línea aérea Sky y su par Air Canada firmaron un alianza que ampliará la oferta para los pasajeros de la aerolínea canadiense.

Según se detalló en un comunicado, los pasajeros de la firma de América del Norte que lleguen a Santiago (Chile) y Lima (Perú) podrán conectar con la red doméstica de Sky en Chile y Perú, así como a múltiples ciudades internacionales como Mendoza (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Bariloche (Argentina).

En Chile, podrán volar entre Santiago y ciudades como Puerto Montt, Puerto Natales, Concepción, Calama y Antofagasta. Asimismo, llegando a Lima, tendrán acceso a toda la red de destinos nacionales de Perú, que abarca puntos clave como Cusco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.

“A través de sus canales de venta, Air Canada ofrecerá la red de SKY, integrando distintas ciudades para combinar dos de las principales redes aéreas del continente”, precisó Julio Solar, gerente de rutas y alianzas de Sky en un comunicado.

Sky resaltó que el acuerdo interlineal con Air Canada se suma a las alianzas que ha establecido con Tap, Air France, Klm, Air Europa y Aerolíneas Argentinas, “fortaleciendo su red de conectividad internacional”.

“Gracias a estos convenios, los pasajeros pueden acceder a itinerarios más ágiles y convenientes, conectando múltiples destinos en Sudamérica y el mundo con un solo ticket”, agregó.