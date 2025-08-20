SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

SMU amplía su presencia en Perú con la inauguración de dos nuevos supermercados Maxiahorro, tras la apertura de los locales en Piura, específicamente en la Urbanización Los Jardines y en el distrito Veintiséis de Octubre.

Con estas inauguraciones, la cadena alcanza las 28 tiendas en dicho formato a nivel nacional, dijo la empresa (Ver declaración de intereses)

“Estas nuevas tiendas refuerzan nuestro compromiso con Piura, el norte del Perú y con los miles de familias que confían todos los días en nosotros. Queremos seguir estando cerca, con precios bajos y una experiencia de compra pensada para ellos”, señaló Patricio Llosa, gerente general de SMU Perú.

En un comunicado, la firma precisó que estas aperturas son parte del eje de crecimiento omnicanal de la compañía de su plan trienal 2023-2025, que contempla la apertura de 58 tiendas, 15 de ellas concentradas en el norte de Perú.

Además, en abril de este año, la supermercadista anunció un plan de inversión de US$600 millones para los próximos años, dónde están consideradas 35 nuevas tiendas en Perú.