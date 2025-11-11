OFERTA ELECCIONES $990
    SoftBank liquida toda su participación en Nvidia para reforzar su apuesta en OpenAI y la inteligencia artificial

    La operación se valoró en más de US$ 5.800 millones y las acciones del fabricante de chips mostraban una caída de 0,95% en el premarket.

    David Nogales 
    David Nogales
    KAZUHIRO NOGI

    Suman y siguen las operaciones en torno a la inteligencia artificial (IA). El conglomerado japonés SoftBank anunció este martes la venta total de su participación en el fabricante estadounidense de chips Nvidia, por US$5.830 millones, en una operación destinada a liberar recursos para financiar su creciente apuesta en el sector de IA, especialmente a través de su inversión en OpenAI, creadora de ChatGPT.

    En su reporte de resultados, la compañía con sede en Tokio informó que vendió 32,1 millones de acciones de Nvidia en octubre y que además se desprendió de parte de su participación en T-Mobile, por un valor de US$9.170 millones.

    “Queremos ofrecer muchas oportunidades de inversión para nuestros accionistas, manteniendo al mismo tiempo una posición financiera sólida”, dijo el director financiero de SoftBank, Yoshimitsu Goto, durante una presentación a inversionistas, de acuerdo a CNBC.

    El ejecutivo explicó que las operaciones forman parte de la estrategia de “monetización de activos”, con el fin de asegurar liquidez y capacidad de financiamiento “de una manera muy segura”.

    Las acciones de Nvidia retrocedieron 0,95% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street tras conocerse la venta.

    SoftBank ha sido históricamente uno de los grandes aliados de Nvidia.

    Qué hizo SoftBank con las acciones de Nvidia Mike Blake

    Su fondo Vision Fund fue un inversionista temprano en la compañía, tras adquirir una participación de US$4.000 millones en 2017, que luego vendió en 2019. Aun así, el grupo mantiene múltiples proyectos que dependen de la tecnología de Nvidia, incluyendo el ambicioso proyecto Stargate, un plan de centros de datos en EE.UU. valorizado en US$500.000 millones.

    Analistas consultados por CNBC subrayaron que la venta no debe interpretarse como una señal negativa hacia Nvidia. “Esto no debe verse como una postura cautelosa o bajista respecto a Nvidia, sino en el contexto de que SoftBank necesita al menos US$30.500 millones en capital para inversiones durante el cuarto trimestre, incluyendo US$22.500 millones para OpenAI y US$6.500 millones para Ampere”, explicó Rolf Bulk, analista de renta variable en New Street Research.

    Según el especialista, ese nivel de inversión equivale a más que todo lo invertido por SoftBank en los dos años previos combinados. Desde Morningstar, Dan Baker coincidió en que la venta no implica un cambio de estrategia: “Al final del día, están utilizando el dinero para invertir en otras compañías vinculadas a la IA”, señaló.

    Resultados de SoftBank

    El movimiento se enmarca en un período de sólidos resultados para la firma japonesa. Su Vision Fund reportó una ganancia extraordinaria de US$19.000 millones en el segundo trimestre fiscal, lo que permitió duplicar el beneficio neto del grupo en el período.

    El fondo, uno de los mayores vehículos de inversión tecnológica del mundo, ha acelerado sus apuestas en inteligencia artificial, con adquisiciones y financiamiento a lo largo de toda la cadena de valor, desde chips hasta modelos de lenguaje y robótica.

    “El motivo por el cual logramos este resultado es que en septiembre del año pasado hicimos nuestra primera inversión en OpenAI”, comentó Goto. El ejecutivo agregó que la última valoración de la firma estadounidense, estimada en US$500.000 millones, la posiciona entre las compañías más valiosas del planeta.

    Con la desinversión en Nvidia y el refuerzo de su liquidez, SoftBank redobla su estrategia “all in” en inteligencia artificial, consolidándose como uno de los actores más activos y ambiciosos en la carrera global por dominar esta tecnología.

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Quién mató a Valentina Alarcón? Investigación apunta a vínculos de la joven y Cordero afirma que “está muy avanzada”
    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año
    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes
    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal
    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”
    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
