Nvidia, Microsoft y Apple son las empresas más valiosas del mundo ¿Cuáles le siguen?

Las empresas más valiosas del mundo. En la imagen, Nvidia, Microsoft y Apple

Durante esta semana, algunas de las empresas más grandes del mundo alcanzaron valores históricos en la bolsa de Wall Street.

Nvidia, la compañía de chips y procesadores dirigida por Jensen Huang, alcanzó una capitalización de mercado de US$5,1 billones (millones de millones).

Paralelamente, Apple y Microsoft registraron fuertes alzas en bolsas, llevando su valor hasta más de US$4 billones

De las 20 empresas más grandes del mundo por concepto de market cap, 16 son de origen estadounidense, las otras 4 son de países asiáticos y la mayoría está ligada al negocio de la tecnología.