Nvidia, Microsoft y Apple son las empresas más valiosas del mundo ¿Cuáles le siguen?
De las 20 empresas más grande del mundo por concepto de market cap, 16 son de origen estadounidense y las otras 4 son de países asiáticos. Además, la gran mayoría está vinculada al sector tecnológico.
Durante esta semana, algunas de las empresas más grandes del mundo alcanzaron valores históricos en la bolsa de Wall Street.
Nvidia, la compañía de chips y procesadores dirigida por Jensen Huang, alcanzó una capitalización de mercado de US$5,1 billones (millones de millones).
Paralelamente, Apple y Microsoft registraron fuertes alzas en bolsas, llevando su valor hasta más de US$4 billones
Ranking con las empresas más valiosas del mundo
