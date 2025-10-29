Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

Nvidia no detiene su escalada en bolsa y está ad portas de alcanzar un valor que nunca ninguna empresa ha logrado. La empresa de chips y procesadores cerró ayer con un alza de casi 5% hasta los US$ 201,03, una nueva marca histórica.

Y hoy, en el premarket, el papel anota un salto de 3,67% hasta unos inéditos US$ 208,46, resultado con el que la compañía dirigida por Jensen Huang roza una capitalización de mercado de US$ 5 billones (millones de millones).

Se trata de una cifra tan grande que supera el PIB nominal anual de Alemania (US$ 4,4 billones) y Japón (US$ 4,23 millones).

Además, logra una ventaja de casi US$ 1 billón frente a Microsoft y Apple, que ayer lograron superar la barrera de los US$ 4 billones.

Cuánto vale Nvdia y qué hace. En la imagen, el fundador y CEO de la empresa, Jensen Huang.

Este último repunte se produce poco después de que el director ejecutivo Jensen Huang dijera que Nvidia espera pedidos de chips de IA por valor de US$ 500.000 millones y anunciara planes para construir siete nuevos superordenadores para el gobierno de Estados Unidos.

Por otra parte, Nvidia anunció el martes que adquirirá una participación de US$ 1.000 millones en Nokia, formando una alianza estratégica con la compañía de redes para desarrollar tecnología celular 6G de próxima generación.

Cuánto vale Nvdia y qué hace. Mike Blake

El desarrollo de Nvidia ha sido sencillamente notable, pasando de hacer procesadores para videojuegos de nicho a convertirse en un actor integral en el auge de la inteligencia artificial.

Solamente en lo que va de este año, el papel de la empresa ha rentado 50% mientras que en cinco años el salto es de más de 1.500%.