SQM presenta proyecto de energía por más de US$100 millones en la Región de Tarapacá
Ante el SEIA, la firma ingresó el proyecto de un parque fotovoltaico y una línea de transmisión.
SQM ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) un proyecto de un parque fotovoltaico y de línea de transmisión avaluado en US$111 millones. La iniciativa se ubicará en sus operaciones en la comuna de Pozo Almonte, provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.
El objetivo del proyecto es que la energía generada por el parque fotovoltaico se destinará al abastecimiento de las instalaciones SQM. Sin embargo, también se contempla como opción inyectar energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en caso de que así se requiera.
En detalle, la planta contará con una potencia instalada de 76,5 MWp y se estima una generación anual de 170 GWh para el primer año de operación. Además, dispondrá de un sistema de almacenamiento de energía con una capacidad de 320 MWh, que permitirá entregar 20 MW durante 16 horas continuas.
Otro de los detalles que entregó SQM ante el Seia fue que en el interior de la planta se contempla la construcción de una subestación elevadora, que elevará la tensión de 33 kV a 66 kV.
“Para transmitir la energía se proyecta una línea de transmisión eléctrica (LTE) de 66 kV con una longitud aproximada de 6,6 km, y una subestación seccionadora”, agregó.
La firma estima que el proyecto tendrá una vida útil de 33 años y que dará una mano de obra promedio de 200 personas y un máximo de 300. En fase de operación, el número de empleos máximo bajará a 20 y un promedio de ocho personas.
Se espera que la obra comience su construcción en agosto de 2028 y termine en julio del 2030.
