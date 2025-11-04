OFERTA ELECCIONES $990
Subpesca compromete plazo para implementación de medidas que favorecen a la pesca artesanal por Ley de Fraccionamiento

“Esas medidas (estarán en vigencia), una vez que termine la tramitación administrativa, es decir, antes de que termine el mes de noviembre", dijo el subsecretario de Pesca (Subpesca), Julio Salas.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Esta foto sin fecha, recibida el 15 de marzo de 2013, muestra barcos pesqueros extranjeros atracados en el puerto de Malakal, en la isla de Koror, Palaos. El presidente de Palaos propuso prohibir toda la pesca comercial en las aguas de este país del Pacífico para crear una de las reservas marinas más grandes del mundo, con una superficie similar a la de Francia. Foto: AFP RICHARD W. BROOKS

El subsecretario de Pesca (Subpesca), Julio Salas, informó la fecha en que se implementarán las medidas de la Ley de Fraccionamiento Pesquero y que van en beneficio de la pesca artesanal.

“Esas medidas (estarán en vigencia), una vez que termine la tramitación administrativa, es decir, antes de que termine el mes de noviembre, ya van a estar en vigencia para todos los pescadores artesanales”, dijo el subsecretario en un punto de prensa en el Congreso.

En detalle, la autoridad apuntó que estas medidas son para quienes cumplan “con los requisitos de ser embarcaciones de menos de 12 metros, que pescan con línea de mano, con espinel y palangre, y que hayan desarrollado faenas de pesca durante los periodos anteriores”.

“En cualquier recurso van a tener efectivamente estos beneficios que están desglosados en las medidas que van a publicarse el día de hoy”, añadió.

En línea con lo que adelantó Pulso, las medidas serán implementadas por Subpesca beneficiando a casi 6.700 embarcaciones y 22 mil pescadores de la pesca artesanal.

“Las primeras van a ser de habilitación de pesquería para algunas embarcaciones que desarrollan actividad pesquera, pero con recursos limitados. Entonces, por ejemplo, embarcaciones que solo podían pescar jibia, ahora van a poder pescar otros recursos, por ejemplo, incorporar el jurel dentro de su parrilla de recursos, o embarcaciones”, explicó.

“Este es un conjunto de medidas, son siete medidas en total que permiten generar un pool de abastecimiento para la pesca artesanal de pequeña escala”, complementó.

