Subsecretaria Claudia Sanhueza por negociaciones arancelarias con EE.UU.: “Están en su etapa final”

“Están en su etapa final, pero no hay un plazo definido”, dijo la mañana de este jueves la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, en el marco de la convocatoria de la X Semana de la Energía, que se realizará la próxima semana.

La autoridad agregó que “actualmente, el 48% aproximadamente de la canasta exportadora está con arancel cero, por razones de las exportaciones de cobre, que quedaron los cátodos de cobre con cero”.

En julio de este año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una orden ejecutiva con el listado de países a los que impondrían diferentes tasas arancelarias.

Chile no estuvo dentro de esta lista, por lo que mantuvo el 10% de aranceles anunciados a comienzos de año. Además, Estados Unidos firmó en ese momento una proclama para aplicar aranceles del 50% a las importaciones de cobre, aunque excluyendo a los cátodos de cobre.

Sanhueza comentó que “Estados Unidos ha excluido varios productos de los aranceles recíprocos. Entonces, el arancel promedio general que estamos enfrentando es de 2,5% aproximadamente, que es uno de los más bajos a nivel internacional”.

De todas formas, la subsecretaria afirma que “seguimos con las conversaciones, porque el objetivo es reducir al máximo ese arancel”.

Sobre los sectores económicos en los que tendrían efecto estos aranceles, Sanhueza señala que “hay algunos sectores que son los que están enfrentando este arancel que no están excluidos. Entre ellos está el sector silvoagropecuario. Esos son sectores por los cuales también estamos muy interesados en llegar a algún acuerdo que permita esa reducción arancelaria, esa sobretasa arancelaria", afirmó.