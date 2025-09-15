SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Aranceles: Chile revela que ya se puso fin al proceso técnico y que ahora la Casa Blanca debe ver qué gravámenes aplica

Sin embargo, el embajador Juan Gabriel Valdés dijo que todo el proceso está detenido por la orden de un juez en EE.UU. que declaró ilegales los aranceles, obligando a Trump a apelar a la Corte Suprema.

David NogalesPor 
David Nogales
Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados, revela estado de avances de negociaciones por los aranceles.

El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, dio cuenta esta mañana de los avances de las negociaciones entre ambos países en el marco de los aranceles que aplicó Donald Trump a sus socios comerciales.

El diplomático afirmó que las negociaciones anduvieron “bien” y que ya se terminó el proceso técnico, destacando particularmente el trabajo que ha hecho la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

“No hemos tenido mayor problema en acordar aquello que llegamos a acordar”, afirmó Valdés en conversación con T13.

En qué están los aranceles que aplicó Estados Unidos. BRENDAN SMIALOWSKI

El embajador precisó que se evacuó un documento por parte de Chile y que este debe ser revisado ahora por la Casa Blanca para decidir exactamente qué aranceles va aplicar al país y/o las observaciones a dicho texto.

En esa línea, Valdés dijo que este proceso está detenido luego que un juez de EE.UU frenó los aranceles por considerarlos ilegales, lo que obligó al presidente Donald Trump a acudir a la Corte Suprema para revocar ese fallo.

“Si no hay fallo en noviembre, todavía hay una situación de extrema dificultad porque el gobierno norteamericano tendría que devolver los dineros que ha recaudado a partir de los aranceles. Por lo tanto, hay una situación de cierta tensión respecto del asunto que a nosotros no nos llega. Simplemente lo que ha hecho es paralizar el proceso. Nosotros seguimos con un 10% y seguimos con la misma situación anterior”, afirmó.

Juan Gabriel especificó entonces que Chile está en la misma situación que hasta antes del 2 de abril, cuando el presidente Donald Trump anunció los aranceles recíprocos para todos sus socios comerciales.

En qué están los aranceles que aplicó Estados Unidos

El representante diplomático dijo también que el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con el gigante del norte les ha permitido tener un diálogo “muy fácil” con Washington y que la Subrei mantenía conversaciones semanales con los representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

“Nosotros estamos en el curso de aceptar un proceso que obviamente lo entendemos relacionado con nuestro acuerdo de libre comercio. Esta es una especie de sombrero al acuerdo de libre comercio, no es una contradicción al acuerdo de libre comercio. Y por lo tanto, mientras eso sea así, nosotros no tenemos ningún reclamo que hacer hasta ahora”, afirmó.

Más sobre:ArancelesGuerra ComercialCancillería

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gigante Rio Tinto entre las interesadas en financiar fundición Paipote de Enami

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero
Chile

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Transportes refuerza llamado a conducir con responsabilidad ante masiva salida por Fiestas Patrias: en 2024 murieron 70 personas

Gigante Rio Tinto entre las interesadas en financiar fundición Paipote de Enami
Negocios

Gigante Rio Tinto entre las interesadas en financiar fundición Paipote de Enami

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa

Aranceles: Chile revela que ya se puso fin al proceso técnico y que ahora la Casa Blanca debe ver qué gravámenes aplica

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos
Tendencias

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”
El Deportivo

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”

“Aporta físico y habilidad”: Guillermo Maripán se llena de elogios en Italia tras el triunfo de Torino sobre la Roma

Los dardos de Johnny Herrera a Colo Colo tras perder la Supercopa: “Parecía un equipo de Segunda División”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago
Cultura y entretención

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

Los que pueden, pueden: los insaciables Ca7riel y Paco Amoroso dan uno de los mejores shows del año en Chile

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros
Mundo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté