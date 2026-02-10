Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

La Superintendencia de Pensiones (SP) dio a conocer este martes el valor definitivo del tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de pensiones, de salud y de leyes de accidentes del trabajo que regirá en 2026.

Así el nuevo valor será de 90,0 Unidades de Fomento (UF), equivalente a $3.571.978 millones al valor actual. La cifra es superior en 2,2 UF a los 87,8 UF del 2025 y además es levemente mayor a las 89,9 UF, que había anunciado el regulador de manera preliminar a partir del 1 de enero.

A su vez, el tope imponible mensual que se utilizará este periodo para calcular las cotizaciones del seguro de cesantía será de 135,2 UF, 3,3 UF más que las 131,9 UF de 2025. Además también levemente superior que las 135,1 UF reportadas de manera preliminar.

Los topes imponibles regirán para todo este año y se aplicarán a partir del pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones de febrero de 2026, las que deben pagarse hasta el 10 de marzo de 2026, plazo que se extiende hasta el 13 del mismo mes si la operación se realiza a través de medios electrónicos, precisó la SP.

¿Por qué se reajustan los topes imponibles?

La legislación vigente establece que ambos valores deben reajustarse anualmente cuando el Índice de Remuneraciones Reales, que informa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registre variaciones positivas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del año precedente respecto del año en que comenzará a aplicarse, mientras que, cuando la variación es negativa dichos valores deben mantenerse.

De acuerdo con lo publicado por el INE en su sitio web, y con lo informado por la misma entidad a la Superintendencia de Pensiones el 5 de febrero, durante el periodo noviembre 2024-noviembre 2025 la variación del Índice de Remuneraciones Reales definitivo fue de 2,5%, por lo que ambos valores deben reajustarse.