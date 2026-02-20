SUSCRÍBETE
    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    De acuerdo a la fecha de nacimiento, la estructura inicial considera que, al que 31 de diciembre de 2027, los menores de 35 años estarían en el primer fondo, hasta llegar al último en el que se encontrarían los mayores de 74 años.

    Por 
    Patricia San Juan
    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos. Andres Perez

    La Superintendencia de Pensiones (SP) informó este viernes que, una vez recibidos y analizados los comentarios de las AFP, y avanzado el trabajo que actualmente se encuentra desarrollando, ya tiene elaborada una propuesta preliminar de estructura de fondos generacionales, la que se pondrá en consulta pública.

    De acuerdo a lo establecido en la reforma de pensiones los fondos generacionales reemplazarán al actual esquema de multifondos a partir de abril de 2027.

    Así el regulador plantea que, a cambio de los cinco fondos de pensiones actuales, ahora existan 15 alternativas.

    “La propuesta de una estructura de 15 fondos generacionales se realizó privilegiando el equilibrio entre una adecuada diferenciación por perfiles de riesgo a lo largo del ciclo de vida y la factibilidad operativa de su implementación, en términos de los volúmenes de activos administrados por cada fondo en cada administradora”, señala el oficio de la SP.

    Nuevos tramos de edad

    Así, de acuerdo a la fecha de nacimiento, la estructura inicial considera que al que 31 de diciembre de 2027, los menores de 35 años estarían en el primer fondo, para ir avanzando en grupo de tres años de edad consecutivos hasta llegar el último fondo: el 15 en el que se encontrarían los mayores de 74 años.

    Asimismo el regulador propone que a contar del 1 de abril de 2030, y cada tres años a partir de esa fecha, se defina un nuevo grupo con las personas mayores de 35 años del fondo inicial, para lo cual el fondo inicial se dividiría en dos según la proporción de activos correspondientes a los afiliados de cada grupo (menores de 35 años, y de 35 a 37 años).

    Al mismo tiempo, se consolidaría el último grupo con el fondo final, manteniéndose así el número de fondos constante.

