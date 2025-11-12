TDLC aprobó acuerdo extrajudicial suscrito por la FNE con Municipalidad de San Bernardo y 13 líneas de taxis colectivos

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó esta tarde que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó un Acuerdo Extrajudicial suscrito entre el fiscalizador, trece líneas de taxis colectivos de San Bernardo y esa Municipalidad.

A través de un comunicado, la FNE dijo que este acuerdo pone término a una investigación en la que constató, entre otras circunstancias, que las líneas de taxis colectivos firmaron un Protocolo de Acuerdo con la Municipalidad en 2009, en virtud del cual se comprometieron a postular sólo a los servicios que brindaban a esa fecha en la licitación de taxis colectivos que realizaría el Ministerio de Transportes en el año 2010.

Por su parte, la Municipalidad, a través de su Dirección del Tránsito, se comprometió a priorizar a las líneas firmantes del protocolo por sobre eventuales nuevas empresas en todos los trámites en que le correspondiera intervenir, tales como solicitudes de recorrido, modificaciones de trazado y autorizaciones a formularios de bases de licitación.

Tanto la Municipalidad como las líneas de taxis colectivos firmantes, dieron cumplimiento al Protocolo de Acuerdo, lo que tuvo efectos no sólo en el proceso de licitación pública del año 2010, sino que también en el proceso de establecimiento de perímetro de exclusión del año 2018, bajo los cuales se regula la prestación de los servicios de taxis colectivos actualmente vigente.

En el acuerdo, la Municipalidad de San Bernardo y las líneas de taxis colectivos reconocieron los hechos constatados por la FNE y se comprometieron a un pago a beneficio fiscal cuyo monto total asciende a aproximadamente 15 Unidades Tributarias Anuales (casi $ 13 millones) y a adoptar una serie de medidas para resguardar la libre competencia.

Entre las medidas comprometidas por las partes investigadas, dijo la FNE, se cuentan no volver a incurrir en la conducta ni intercambiar información relativa a variables competitivas e información comercial estratégica entre ellas.

Asimismo, realizarán una capacitación comprensiva en materia de libre competencia, publicarán el acuerdo en el sitio web de la Municipalidad de San Bernardo y entregarán una copia del Acuerdo Extrajudicial a los propietarios, ejecutivos y conductores de las líneas de taxis colectivos y a funcionarios de la dirección de tránsito y de la división jurídica de la Municipalidad.