Tesorería inicia pago de deuda histórica a profesores

La entidad señaló que este primer día ya está confirmado el abono a más de 10.602 profesores con cuentas en bancos privados y BancoEstado.

Por 
Pulso de La Tercera

La Tesorería General de la República (TGR) dio inicio al pago de la primera cuota de la deuda histórica a los profesores del país. Esta primera fase del proceso beneficia a 15.347 profesores, quienes recibirán su primer depósito entre el 17 y el 22 de octubre.

La entidad señaló que este primer día ya está confirmado el abono a más de 10.602 profesores con cuentas en bancos privados y BancoEstado, lo que representa un avance de más de 69% de esta primera cuota.

La Ley N°21.728 contempla seis períodos de pago entre 2025 y 2031, con dos cuotas anuales, en octubre y enero, para los docentes beneficiarios. El pago, que representa una inversión estatal de $35.010 millones en 2025, se ejecuta a través de TGR, mediante depósito directo en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios al momento de postular al aporte.

Formas de pago

El pago de la deuda histórica puede realizarse de dos maneras: mediante depósito en cuenta bancaria, que se efectúa automáticamente en la cuenta que la persona beneficiaria informó al momento de la postulación; o pago por caja en BancoEstado.

Esta última alternativa estará disponible desde el martes 21 de octubre para quienes no informaron una cuenta bancaria, o que presenten errores en los datos, o bien que por algún motivo el pago haya sido rechazado por el banco.

Los docentes que tengan productos en BancoEstado también pueden solicitar el cambio de modalidad de pago, pasando de caja a depósito en cuenta, a través del sitio web, la aplicación, o en cualquier sucursal de este banco.

Cambio de medio de pago

Desde este 17 de octubre el sitio tgr.cl permite modificar o actualizar la información de pago, en caso de que la cuenta informada no cumpla con los requisitos o presente errores.

Al respecto la TGR señaló que si se realiza el trámite de reemplazo de medio de pago, éste debe efectuarse con ClaveÚnica o Clave Tributaria y considerar que la cuenta informada sea válida y esté a nombre de la persona beneficiaria. En este caso el pago puede demorar entre 5 y 10 días hábiles desde la solicitud de cambio.

Por otra parte, los docentes cuentan con 90 días corridos para cobrar por caja en BancoEstado, contados desde la fecha de emisión, y si el pago caduca, podrán solicitar un reemplazo ingresando al trámite “Cambio de forma de pago”, en tgr.cl/pago-deuda-historica-profesores/.

Para conocer el estado del pago y aclarar dudas la TGR sugiere revisar fechas o resolver dudas sobre el proceso, ingresando al sitio oficial de Solución Deuda Histórica; en tgr.cl; llamar al 600 600 26 26 de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 horas, desde celulares o el extranjero al +56 44 236 0047; o acudir a las oficinas de atención de Ayuda Mineduc.

