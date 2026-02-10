SUSCRÍBETE POR $1100
    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    La empresa había ofrecido US$1.000 millones para quedarse con las operaciones de Telefónica en Chile.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    06 Diciembre 2023 Entrevista a Chris Bannister, CEO de Wom. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Este martes Telefónica informó que concretó la venta de operaciones en Chile, eligiendo la oferta presentada por la multinacional de telecomunicaciones Millicom, en conjunto a la francesa NJJ holding, en una operación que supera los US$1.200 millones.

    Telefónica descartó la oferta de Wom, de US$1.000 millones, con lo cual buscaba una consolidación de mercado, y pasar de 4 operadores móviles a 3, uno de los deseos de la industria desde hace varios años. La compañía no logró ganar la puja, y el Tío Wom, Chris Bannister, salió a comentar la noticia: “Millicom, bienvenido a Chile”, dijo el CEO de la compañía.

    “El mundo no ha cambiado. Hace 10 años entramos en Chile como un mercado con cuatro operadores y nos convertimos en el número 2. Tras esta noticia, Chile sigue siendo un mercado con cuatro operadores, solo que con un operador diferente. Vimos la oportunidad de expandir la marca Wom más rápido de lo que habíamos planeado inicialmente, pero parece que no va a ser así”, expresó Bannister.

    “Por lo tanto, retomamos nuestro enfoque de conectar a los desconectados y proporcionar a los chilenos la mejor experiencia en telecomunicaciones”, añadió el ejecutivo y director de Wom.

    “Milicom, bienvenido de nuevo a Chile. Nos vemos en las calles luchando por ganarnos los corazones y las mentes de los 20 millones de chilenos”, concluyó.

