Tohá y Matthei coinciden en meta de crecimiento económico para el país: apuestan a lograr un PIB de 4%

La permisología o el exceso de burocracia para solicitar permisos para los proyectos de inversión fue el tema que reunió a las candidatas presidenciales del Socialismo Democrático y de Chile Vamos, Carolina Tohá y Evelyn Matthei, respectivamente, en un seminario organizado por Icare este martes.

La primera en tomar la palabra fue la abanderada Tohá. Ante la pregunta de si tiene una meta de crecimiento para la economía chilena en un eventual mandato suyo, respondió que “yo soy parte de un progresismo que siempre ha creído que el crecimiento es importante. No es un descubrimiento de los últimos 15 minutos. Nunca hemos apostado al decrecimiento, pero tampoco nunca hemos pensado que el crecimiento es un dato o que se va a dar solo, o que funciona simplemente por soltar las trenzas y dejar espacio para el mercado. Siempre hemos pensado que el crecimiento requiere una voluntad, requiere una decisión, requiere políticas públicas. En ese sentido, al plantearnos el debate en que estamos hoy día, quisiera decir que no nos va a funcionar esto si hacemos un campeonato de números”.

Santiago 11 de junio 2025. Carolina Toha y Evelyn Matthei participan en el encuentro, Destrabando la permisologia, de Icare, donde debaten sobre la relevancia de impulsar reformas que modernicen, agilicen y mejoren el sistema de permisos para proyectos de inversion en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Y siguió diciendo que “Chile tiene oportunidades que tiene que aprovechar mejor y tiene condiciones para hacerlo. Creo, efectivamente, que hay muchos planteamientos hoy día circulando desde la derecha y desde la candidata Matthei, que piensan que vamos a crecer con recetas que se parecen un poco a las que se vieron en el mundo en los años 80”.

A continuación, de todos modos, apuntó a un número: “Como meta, nosotros nos proponemos que durante el próximo gobierno el crecimiento se acerque al 4%”.

Por su parte, en la misma materia, Matthei sostuvo que su “meta de crecimiento es de 4%, pero del 4% tendencial, es decir, del 4% de largo plazo, sostenible”.

En tal sentido enfatizó que “eso no se logra de un año a otro, y por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es que al final de nuestro gobierno esté instalado ese crecimiento tendencial del 4%. Eso no significa que vamos a crecer todo el año al 4%, porque esto se demora”.

Santiago 11 de junio 2025. Carolina Toha y Evelyn Matthei participan en el encuentro, Destrabando la permisologia, de Icare, donde debaten sobre la relevancia de impulsar reformas que modernicen, agilicen y mejoren el sistema de permisos para proyectos de inversion en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Pemisología

El segundo tema que se abordó fue la importancia de reducir la permisología para los proyectos de inversión. En este tema Matthei dijo que se debe hacer un cambio radical, pero “con total respeto a normas medioambientales y también de cuidado del patrimonio”. En su planteamiento lo siguió profundizando que “cuando hablo de que tiene que ser radical, es porque no puede ser que nosotros solamente nos estemos preocupando del medioambiente”.

Y añadió que, “si uno va a hacer cosas que son importantes para la sociedad, ¿cómo no vamos a poner eso en la balanza también? Porque hoy día se miden solamente los costos, los costos de hacer una inversión. ¿Qué costo va a tener sobre la lagartija? ¿Qué costo va a tener sobre cosas ambientales importantes? Pero nunca se ponen en la balanza los beneficios. Y por eso que a mí lo que me gusta mucho es la posibilidad de tener una pre-conversación donde el Estado converse con los que quieren hacer una inversión, digan cuáles son los peligros, cuáles son las cosas más importantes que se quieren cuidar, cómo lo vamos a cuidar, cuáles son las exigencias, y después de ponerse de acuerdo en este marco, que efectivamente no se empiece todo el tema de impacto ambiental”.

Por su parte, Tohá indicó que, si bien es un tema importante, “no es el único elemento importante para el crecimiento, aunque es significativo y creo que hay que mirarlo como un problema más amplio que los grandes proyectos de inversión. Si uno recorre el país, se da cuenta que hay una forma en que funciona el Estado de Chile, que es un obstáculo para grandes proyectos, pero también para pequeños proyectos, es un obstáculo para que gente que busca acceder a la vivienda pueda lotear el terreno”.

“Aquí necesitamos mirar esto integralmente, pero para mirarlo con éxito hay que conocer al Estado, hay que saber dónde están los problemas, hay que analizar dónde están los obstáculos y no hacer cherry picking de cosas anecdóticas”.

Santiago 11 de junio 2025. Carolina Toha y Evelyn Matthei participan en el encuentro, Destrabando la permisologia, de Icare, donde debaten sobre la relevancia de impulsar reformas que modernicen, agilicen y mejoren el sistema de permisos para proyectos de inversion en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Para Tohá “es clave que se pueda avanzar y despachar los proyectos de permisos sectoriales y el que reformula el Sistema de Evaluación Ambiental. Y así, el próximo gobierno parta con esta agenda”.

Para Matthei, en tanto, es importante que avance el proyecto de permisos sectoriales y medioambiente, pero no criticó el de monumentos nacionales y el de concesiones marítimas. “Ojalá que no se pruebe el proyecto de monumentos nacionales, porque incluso aumenta el número de personas que van a estar trabajando en esa proceso de evaluación. Si ya se demoró seis años...” Y para el proyecto de concesiones marítimas, la candidata de Chile Vamos afirmó que “no hemos resuelto nada. Lo único que hace es básicamente cambiar desde la Subsecretaría de Fuerza Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales, pero sin medidas de impacto importante”.

En estos caso, para Matthei, hay un problema de criterio de cada funcionario: “Cada funcionario pide lo que quiere, y es por un problema de ideología”.