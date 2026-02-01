Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

No hay una cifra única, pero sí una certeza: la población venezolana es la mayor colonia migrante en Chile.

Si el Servicio de Extranjería estimaba para el cierre de 2023 que los venezolanos en Chile eran 728 mil, un 38% del total de extranjeros, el Censo 2024 contabilizó a 669 mil personas, un 41,7% del total de la población migante.

Otro reporte, del Observatorio del Contexto Económico (OCEC-UDP), en base a las cifras de empleo del INE para el trimesre septiembre-noviembre de 2025, 510.740 migrantes venezolanos formaban parte de la fuerza laboral de Chile, equivalente a un 5% de la fuerza laboral total. Los venezolanos, además, representan el 6,1% del empleo asalariado formal en el sector privado. El reporte indica que el 58,7% de los trabajadores venezolanos se encuentra en situación de exclusión o precariedad laboral. Además, el 38,8% de quienes tienen educación superior está subempleado, casi el doble que el 19,5% de los chilenos.

La presencia también cambia por tamaño de empresa. Según Juan Bravo, director del OCEC-UDP, los venezolanos representan el 4,6% del empleo asalariado formal en la gran empresa privada, cifra menor al 7,3% que representan en el empleo asalariado formal en las mipymes (micro, pequeña y mediana empresa privada).

“En parte, tiene que ver con el tipo de actividad en la que tienden a insertarse los venezolanos. Muchos de ellos trabajan en comercios pequeños y servicios de comida como restaurantes, que son pymes. Sin embargo, en empresas grandes hay menos presencia de actividades como servicios de comida”, analiza. Otra razón, según Bravo, “es que los segmentos de extranjeros pueden estar más dispuestos a insertarse en empresas de menor tamaño, aunque ofrezcan condiciones menos ventajosas con tal de lograr la inserción laboral”. Y por último, añade otra explicación: “En comparación a los chilenos, los extranjeros cuentan con menos redes de contactos y posibilidad de contar con referencias, lo que puede dificultar más el acceso a empresas grandes”, dice el especialista en materia laboral.

Aquel desbalance de inserción entre empresas pequeñas y grandes se amplifica aún más al considerar las compañías de mayor tamaño en Chile.

Pulso analizó las memorias del ejercicio 2024 reportadas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de las 100 empresas chilenas con mayores ventas, medidas en dólares entre enero y septiembre de 2025. De ese análisis se exluyeron sociedades de inversión, empresas que reportaron solo el personal de sus matrices y no las cifras consolidadas, algunas filiales y memorias que no identificaron nacionalidad de sus dotaciones.

En el balance total, estas 100 empresas -algunas de las cuales incluyen operaciones fuera de Chile- suman casi 695 mil trabajadores, de los cuales 13.645 son venezolanos. Son casi el 2% del total, menos que su participación en la fuerza laboral completa chilena.

Los gigantes del retail

Suena lógico: las empresas chilenas con más trabajadores tienen la mayor cantidad de migrantes en número. Son los dos mayores grupos de retail chilenos.

Falabella reportaba al cierre de 2024 un total de 2.417 trabajadores venezolanos, un 2,6% de su dotación total de 91 personas. Cencosud contabilizaba ese mismo año 1.465 venezolanos, un 1,2% de su dotación total.

Pero ambas no detallan en sus memorias los trabajadores en Chile. Falabella opera en siete países -Chile, Perú, Colombia, Brasil, México, Uruguay y Argentina-, en muchos de los cuales la migración peruana también se ha incorporado a sus mercados laborales. Cencosud opera además en Estados Unidos y China.

Sí detallan el tipo de funciones que cumplen. En Falabella el 45% de sus trabajadores venezolanos trabajan como fuerza de venta, 661 mujeres y 432 hombres; mientras en Cencosud está más distribuido: 26% son operarios, 25,8% es personal auxiliar y 24% es fuerza de venta.

Ni Falabella ni Cencosud estuvieron disponibles para participar en este reportaje.

En otras empresas del retail, la presencia de venezolanos es mayor en términos proporcionales. Es, por ejemplo, el caso de Empresas Tricot, que tiene operaciones solo en Chile: de sus 2.035 trabajadores, 153 son venezolanos, correspondiente al 12% de su dotación total.

En otras compañías del rubro, la presencia es más acotada, pero igualmente relevante: Ripley Chile, con 373 venezolanos, es el 3,1% de su dotación; o abc, con 131 migrantes de esa nacionalidad, equivalente a un 2,9% del total.

En otras industrias también hay un fuerte peso de los migrantes venezolanos en fuerzas de venta. “Las cifras de la Encuesta Casen 2024 indican una alta presencia de venezolanos en la ocupación de vendedores en el segmento de asalariados formales del sector privado, lo que podría influir en que tengan un mayor peso en ese tipo de empresas”, analiza el economista Juan Bravo.

Los grandes empleadores

Además de Cencosud y Falabella, en el top 10 de los mayores empleadores de migrantes venezolanos hay empresas de diversos rubros: Empresas Copec, Banco Santander, Masisa, Agrosuper y Embotelladora Andina, entre otras.

Una de las empresas con mayor dotación venezolana es el holding Empresas Copec, del grupo Angelini. La empresa con las ventas más altas de 2024, que cuenta con un personal de 43.046 y opera en 16 países, tiene 1.022 venezolanos, un 2,4% el total. El grupo tampoco desagrega el total por países. En un año, Empresas Copec sumó 160 personas venezolanas, pero su personal total creció en 2.986. “La diferencia obedece a que en 2024 se consolidaron filiales que previamente no eran parte del grupo”, se limitaron a precisar desde Empresas Copec. Por sus operaciones internacionales, Copec tiene más trabajadores colombianos, brasileños, argentinos, peruanos y panameños.

Otra empresa multinacional con gran presencia venezolana en Chile es Embotelladora Andina, la franquiciada de Coca Cola que opera en zonas de Chile, Argentina y Brasil. En su memoria 2024 detallan que su dotación total asciende a 17.578 personas, de las cuales 463, un 2,6%, son de nacionalidad venezolana. Consultada por Pulso, la empresa detalló que en Chile trabajan 432 venezolanos, equivalentes al 10% de su personal en el país. “Las principales funciones que desempeñan son auxiliar de logística, operador de grúa y operador técnico”, dijeron desde Coca Cola Andina, donde agregan que en la compañía las personas son contratadas por sus habilidades y competencias y que valoran y promueven la diversidad y respetan la dignidad de cada persona, “independientemente de su raza, sexo, procedencia, edad, religión, estado civil, orientación sexual, identidad y/o expresión de género, discapacidad, condición de veteranía, educación, experiencia vital, opiniones, ideas y creencias”, enumera.

En Andina, 52 venezolanos ocupan cargos de jefatura. La compañía dice que “todas las personas que están en cargos de jerarquía son porque han pasado por procesos internos que validan sus capacidades para desempeñar aquel cargo. La movilidad dentro de la empresa es algo positivo y que promovemos. Durante el año pasado, el 65% de las vacantes fueron cubiertas por personal propio”, afirman.

En el otro extremo, solo dos empresas de las 100 memorias revisadas no reportaron ningún trabajador venezolano en 2024. La aerolínea Latam Airlines en su reporte, identifica trabajadores de 21 nacionalidades distintas donde lideran países en los que tiene filiales, como Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, pero también detalla, por ejemplo, 10 italianos, 8 portugueses y seis cubanos. Ningún venezolano. Tampoco reportan trabajadores de esta nacionalidad Enel Distribución, a cargo de las operaciones en la Región Metropolitana.

Las mayores proporciones

Los mayores empleadores de venezolanos no tienen necesariamente las mayores colonias caribeñas en sus dotaciones. Otras compañías tienen mayor presencia porcentual.

Es una anomalía, pero tiene explicación: la forestal Masisa registra tiene un 32,2% por personal venezolano. El límite legal en Chile impone un máximo de 15% de trabajadores extranjeros para empresas con más de 25 empleados, pero en el caso de Masisa, su dotación de 1.754 trabajadores y 565 venezolanos consolida las operaciones productivas que posee en Venezuela. Es una de las pocas empresas chilenas con presencia real en ese país.

Descontado ese efecto, entre las principales 20 compañías hay seis compañías de seguro: 4 Life Seguros de Vida (con el 14,75% de su dotación), seguida por Mapfre Seguros Generales (10,8%) Sudamericana Seguros Generales (10,8%); HDI Seguros Generales (8,1%), Bice Seguros de Vida (6,4%); y Southbridge Seguros Generales (6,25%).

En el top 10 destaca uno de los mayores bancos del país: un 8,1% de los trabajadores del Banco Santander eran venezolanos al cierre de 2024, equivalentes a 706 personas, con una mayoría en fuerzas de venta. En la rubro, Banco Estado tiene un 0,8%, el Banco Security, un 1,3%; el Banco de Chile un 2,4% y el Banco Itaú 4,3%. En su memoria 2024 no declara la nacionalidad de sus trabajadores, pero BCI respondió a Pulso que 2025 cerró con 349 colaboradores venezolanos.

Entre las 20 primeras también aparecen otras empresas financieras, como Transbank y el holding Bicecorp, controlador del Banco Bice; las principales empresas telefónicas del país, Entel y Teletónica Móviles Chile; aguas Andinas; la tecnológica Sonda y la estatal Metro. Y aunque Red Salud reportó que los venezolanos son solo un 1,9% de su dotación total (198 de 10.466), la cifra no incorpora a la mayoría del personal médico de atención al paciente, que son prestadores de servicios independientes. En ese segmento, los profesionales venezolanos son el 10% de su red. “Para una red de salud con cobertura en todo el territorio nacional, la integración de médicos extranjeros ha demostrado ser un gran aporte, especialmente en las regiones y zonas extremas del país”, analiza la empresa, dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción.

En el otro extremo está la minería. Codelco, la mayor empresa del país, tiene solo 23 venezolanos, el 0,2% de todo su personal. La presencia de extranjeros no supera el 1% en Codelco: en 2023 era 0,86% y en 2025 subió a 0,96%.

“La baja presencia de personas extranjeras en Codelco, y en general en la industria minera, responde a factores estructurales propios del sector, entre ellos, requiere conocimientos altamente especializados que incluyen el marco normativo nacional, estándares de seguridad, particularidades geológicas, sistemas productivos y formas de relacionamiento con autoridades y comunidades propias del contexto chileno”, explica Codelco.

No es la única con baja presencia extranjera. Enami tenía en 2024 solo 4 venezolanos de 838 rabajadores y Pucobre, 16 de 1.160.

Otra explicación para ese fenómeno entrega Juan Bravo: “En parte porque al ser una rama de actividad con salarios altos en términos comparativos, hay mayor competencia por los empleos en ella. Además, en muchos puestos en la minería se requieren certificaciones o requisitos que los extranjeros no poseen”.