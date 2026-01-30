SUSCRÍBETE POR $1100
    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    Con esta cifra, el Producto interno Bruto (PIB) del 2025 cerraría entre 2,2% y 2,3%, por debajo de la última proyección de Hacienda de 2,5%.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    14 Octubre 2022 Planta de produccion Cerveceria AbInbev, Corona, Budwaiser, Becker.Trabajadores, Trabajo, empleo, Industria,botellas, latas. Cervezas Foto: Andres Perez Andres Perez

    La producción industrial volvió a caer el último mes de 2025, anotando una disminución de 1,9% interanualmente.

    De acuerdo a lo informado por el INE, esto estuvo marcado por una baja sostenida de la minería, que se contrajo 4,8% en doce meses. Esto consecuencia de la menor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería. Por su parte, la minería metálica decreció un 8,0%, relacionado al descenso en la extracción y procesamiento del cobre. Asimismo, recursos energéticos se contrajo 20,5% en comparación con diciembre de 2024 a raíz de una disminución en la producción de gas natural.

    La manufactura, en tanto, creció levemente 0,1% anual incidida principalmente por el alza interanual de 3,3% en elaboración de productos alimenticios. La Producción de Electricidad, Gas y Agua creció 1,6% en relación con diciembre de 2024.

    Por el otro lado, el comercio subió 5,9%, concentrando su mayor alza en diciembre.

    Con estas cifras en mano, Pulso consultó a economistas las expectativas para el Imacec de diciembre de 2025 que el Banco Central publicará el lunes.

    Un factor que juega en contra de esta cifra es la alta base de comparación. Esto, porque en diciembre del 2025 la actividad creció 6,8%. Así, las expectativas de los economistas fluctúan entre 0,5% y 1,5%.

    En la parte baja de las proyecciones, se sitúa la visión de la economista de Bice Marcela Calisto: “Con esto, 2025 habría cerrado con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano a 2,2%, confirmando una moderación en el dinamismo hacia el cuarto trimestre, en parte explicada por una base de comparación más exigente”, afirma.

    Luego le sigue la proyección del economista jefe de Itaú, Andrés Pérez, quien prevé un alza de 0,6% y con ello un cierre anual de 2,2% para el PIB 2025.

    La economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Valentina Apablaza, proyecta un Imacec de 0,8%. “Las cifras sectoriales muestran un panorama poco optimista para el cierre de 2025, lo que nos lleva a proyectar una expansión del Imacec de diciembre en torno a 0,8% anual. Con esto, la economía habría cerrado el año con un crecimiento de sólo 2,2% anual”.

    En ese sentido, la economista planteó que “si bien ya se anticipaba una expansión acotada para diciembre, en línea con una base de comparación bastante exigente para las cifras sectoriales dan indicios de una desaceleración en el ritmo de crecimiento de ¿

    Ya en la parte alta de las proyecciones está la visión que tiene la economista de LyD, Macarena García: “Esperaría un Imacec creciendo 1,5% en diciembre para terminar el año con 2,3%”, dice.

    Con este crecimiento esperado se consolida la visión de que la economía estará por debajo de la última proyección de Hacienda de 2,5%.

