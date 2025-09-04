SUSCRÍBETE
Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado

El ministro de Economía, Álvaro García, señaló que “en el Ministerio estamos preparados para esta nueva etapa que viene que es la implementación de la normativa.

Patricia San Juan
El Tribunal Constitucional (TC) dio el visto bueno al proyecto de ley de permisos sectoriales tras aprobar el control de constitucionalidad, con lo que la iniciativa quedó a un paso ser promulgada.

En específico el TC consideró que algunas normas del proyecto son propias de la Ley Orgánica Constitucional y se ajustan a la Constitución, mientras que de otras optó por no emitir pronunciamiento por no versar sobre materias propias de la Ley Orgánica Constitucional.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía busca avanzar en simplificar la obtención de permisos para los proyectos de inversión. La revisión del TC era un proceso clave, ya que la iniciativa contiene normas propias de Ley Orgánica Constitucional. Superada esta etapa, el Congreso aún debe remitir el oficio correspondiente y a partir de ese momento comenzará a correr el plazo de 10 días para la promulgación de la ley.

Posteriormente, deberá tomar razón la Contraloría General de la República (CGR) y, una vez cumplido este acto, se abre un nuevo plazo de 5 días para su publicación en el Diario Oficial, gestión que recae en la cartera de Economía.

El ministro Álvaro García destacó que “en el Ministerio estamos preparados para esta nueva etapa que viene que es la implementación de la normativa, estamos adelantando trabajo para cumplir con nuestro objetivo de que la ley de permisos quede totalmente operativa durante este gobierno para potenciar el impulso a la inversión, pilar fundamental del crecimiento”.

El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, es una reforma estructural que moderniza el aparato público, al reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos.

Detalle del proyecto

Las principales medidas establecidas en el proyecto son:

Normas mínimas de tramitación. Se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta de garantía.

Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estas THA están sujetas a fiscalización ex post, con fuertes sanciones en caso de fraude.

Ventanilla Única Digital – Plataforma Super. El proyecto transforma en política de Estado la plataforma Super como entrada única y trazable para todas las solicitudes.

Institucionalidad técnica. Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. También impulsa mesas regionales, modernización continua de permisos, y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.

Modificaciones a leyes sectoriales. El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales para adaptar sus permisos a la LMAS, establecer nuevas facultades regulatorias y aplicar THA. Se incluyen sectores como minería, obras públicas, salud, aguas y energía.

