TripYeah: la startup que despegó como avión

Solo a un mes de haber tenido listo su algoritmo de inteligencia artificial, TripYeah acaba de cerrar un acuerdo con Emirates, la aerolínea más grande del mundo, por el cual no solo utilizarán el servicio de esta empresa por tres meses, sino que además, existe la posibilidad de que el gigante de la aviación realice una oferta por el control de la startup, quedándose con gran parte de la propiedad. O sea, claramente, esta joven empresa empezó como avión.

Pero la noticia de la compañía de Medio Oriente no es casualidad. TripYeah es una unión de varias familias chilenas de origen palestino. La idea nació recién en noviembre del año pasado, desde la cabeza de Elías Musalem, quien antes fundó, lideró y vendió tres startups. Una de ellas con Miguel Rodríguez, quien es especialista en desarrollo de tecnología, a los que se sumó Fernando Ordóñez, doctor en Investigación Operativa del MIT, quien desarrolló algoritmos con los que el gobierno de EE.UU. previene ataques terroristas.

El software se estaba desarrollando, por lo que necesitaban financiamiento. Fue cuando Musalem invitó a su amigo Nicolás Manzur Chahuan (director ejecutivo de Camcha – Cámara Chileno Árabe de Comercio e Inversiones). Manzur lo conversó con Salvador Said Amunátegui, su socio en Inversiones Pidihuinco, quien al ver el potencial de negocio de TripYeah, constituyó un fondo para participar en la propiedad y hacerse cargo juntos de levantar el financiamiento y las futuras rondas de inversiones. “Previo a ser socio en Inversiones Pidihuinco, Said hizo carrera en distintas aceleradoras de startups en Chile y Nueva York, lo que le permitió tener la expertise y el olfato para prever nuestro potencial. Además, yo invité a invertir a mi madre, Karime Chahuan; y Said a su padre, Salvador Said Somavía.

Al fondo fueron invitados Alejandra Mustakis Sabal (empresaria, expresidenta de Asech) y Álvaro Jalaff Sanz (CEO de Grupo Patio), quienes para participar requirieron el “visto bueno” de Richard Watkinson, empresario del rubro de viajes, amigo íntimo de Álvaro. Richard, no solamente aprobó la inversión de Jalaff en TripYeah, sino que él mismo también se convirtió en el distribuidor para Chile del servicio.

La historia no para ahí. Manzur recibió una llamada de su amigo Alfonso Bawarshi (CEO de Grupo Avanza) para entrar en la propiedad de la empresa, junto a su socio, Jorge Lima, gerente general de Hortifrut. Estos últimos tienen gran experiencia en inversiones en startups como Betterfly, Justo, Melt Pizza y Dcanje. “Lo interesante es que en abril de este año invitamos a los inversionistas y en tres días se comprometieron a apoyarnos”, dice Manzur.

El monto total fue de US$ 350.000, cifra no menor considerando que fue antes de generar cualquier tipo de ingreso, empezar a facturar, e incluso tener el algoritmo terminado. Uno de los secretos de TripYeah es la creación de un “metaoptimizador de viajes”, basado en algoritmos de inteligencia artificial. Y sus clientes son las agencias de viajes y aerolíneas que logran obtener itinerarios más optimizados. “Con ello, reemplazamos un proceso manual de organización de viajes (incluyendo vuelos y hoteles) que demora horas, a uno que dura segundos. Además, organiza los mismos viajes a un costo promedio un 37% inferior que los conseguidos por la agencias de viajes”, asegura Manzur.

Lo que viene

Aparte de contar ya con algunos clientes, en estos dos meses esta startup cerró también acuerdos con dos de las principales agencias de viajes chilenas, y están próximos a cerrar con dos grandes agencias de Sudamérica. Periodo en el que también fue finalista en el Entrepreneurship World Cup 2021, el campeonato mundial de startups, desarrollado este año en Arabia Saudita, entre otros logros. “Con la comercialización quisimos validar mano a mano el producto con nuestros primeros clientes, e implementar el feedback que nos dan. Por ahora esperamos poder ir expandiéndonos de forma muy a nivel mundial”, comenta Elías Musalem.

De hecho, con lo de Emirates, TripYeah será acelerada por Intelak Hub, perteneciente a la misma aerolínea. Incluso, esta compañía ya pagó la apertura de la oficina de TripYeah en Dubái, junto a las licencias comerciales, viaje y estadía para asesorar a sus fundadores y que puedan presentar a más venture capital de Dubái. “Haber sido seleccionados por Emirates, entre más de 500 empresas de todo el mundo, es un claro ejemplo del potencial que tenemos en Chile, y de la calidad de nuestros emprendedores que ya están triunfando en el mundo”, señala Alejandra Mustakis.

Hoy, la startup tiene nueve desarrolladores trabajando a tiempo completo en Santiago, más varios en modalidad part-time como apoyo específico. A esto se suma el apoyo contratado en India y Argentina. Además, está ya en negociaciones con clientes de distintos países de Sudamérica, México, EE.UU., Europa y Medio Oriente. Y en conversaciones con varios fondos de venture capital interesados en financiar la emisión de la serie A, proyectada para marzo del próximo año. El objetivo es alcanzar US$ 5 millones.

Ahora, el haber nacido en plena pandemia no es una anécdota: “Lo vemos como una oportunidad. La idea es que nuestro algoritmo esté 100% funcionando cuando se retome la industria del turismo. Y lo que va a pasar es que la gente lo único que va a querer es viajar y disfrutar. Y nuestra tecnología estará totalmente lista para cuando eso pase”, concluye Manzur.