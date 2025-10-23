SUSCRÍBETE
Trump indulta al fundador de Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo

Changpeng Zhao fue condenado por violar los requisitos penales estadounidenses contra el blanqueo de dinero.

Emiliano Carrizo 
Emiliano Carrizo
BENOIT TESSIER

En 2023, Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo por volumen, se declaró culpable de violar los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero y se les prohibió operar allí. El rostro de este caso fue el fundador de la firma, Changpeng Zhao, quien terminó en la cárcel. Sin embargo, durante esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó de un indulto.

The Wall Street Journal (WSJ) fue el medio que informó sobre el hecho y explicó que Binance y el círculo cercano de Zhao buscaron durante último tiempo acercamientos con la administración de Trump para lograr el indulto. Esto en el contexto de que, desde la Casa Blanca, estiman que este caso y otros similares fueron una persecución política.

“La guerra de la administración (del expresidente, Joe) Biden contra las criptomonedas ha terminado”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. ALEX WROBLEWSKI

Zhao publicó en la red social X que estaba “profundamente agradecido por el indulto de hoy y con el presidente Trump por mantener el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia”.

“Haremos todo lo posible para ayudar a convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas”, agregó.

El interés de Binance y Zhao por el indulto tenía relación con que la plataforma de cripto pueda volver a operar en Estados Unidos. Esto ya que, cuando se declaró culpable en 2023 de violar los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero, se le prohibió volver a operar allí.

Además, Zhao salió de prisión en septiembre de 2024 tras cumplir una condena de cuatro meses por cargos relacionados.

Sobre el caso, WSJ recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su momento, impuso una multa récord de US$ 4.300 millones y una dura supervisión a Binance. En su momento, se acusó a la plataforma de criptomonedas de que se había convertido en un colosal centro de lavado de dinero a través del cual grupos sancionados y organizaciones criminales lavaron miles de millones de dólares en fondos ilícitos.

Changpeng Zhao Binance, led by founder Changpeng Zhao, handles ruble-based trading on its exchange and facilitates peer-to-peer trades involving the Russian currency. PHOTO: ANDREY RUDAKOV/BLOOMBERG NEWS

WSJ también estimó que el indulto también podría poner fin prematuramente a la supervisión trienal que el Departamento de Justicia impuso a Binance, establecida para garantizar que la empresa cumpla con las leyes estadounidenses sobre delitos financieros.

“Sin embargo, es probable que no ponga fin a una supervisión independiente establecida por el Departamento del Tesoro sin la aprobación adicional de Trump o del secretario del Tesoro”, añadió WSJ en su nota.

