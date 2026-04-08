$ 40.000 y $ 70.000: los hitos que marcará la UF y la UTM tras el IPC de marzo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 1,0%, superior a lo pronosticado por analistas.

Este aumento repercute directamente en otras unidades financieras usadas como la Unidad de Fomento (UF) y la Unidad Tributaria Mensual (UTM), ambas ajustadas mensualmente en base a la variación del IPC.

Con esta nueva alza en la inflación, ambas unidades sufrirán un incremento en su precio que debería percibirse a partir del 10 de abril.

El valor de la UF se ajusta diariamente por el Banco Central y actualmente su precio se encuentra en $39.841,72 pero con esta nueva alza debería alcanzar un valor de $40.240,12.

El economista Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finis Terrae, advirtió que la UF registra un incremento de casi $ 400 respecto de febrero, el mayor salto mensual en más de un año.

En cambio, la UTM se ajusta mensualmente y tiene un valor actual de $69.889, por lo que se espera que para este viernes su precio se ajuste en $70.587.

El precio de la UF afecta especialmente a las personas que pagan dividendos, pero también perjudica el pago de aranceles en educación y planes de salud en Isapres.

“Para quienes además tienen un crédito hipotecario, el golpe se dobla: la cuota hipotecaria no está capturada en el IPC sino que se ajusta directamente por UF, por lo que pagarán $6.000 pesos más de dividendo este mes —el típico de una vivienda de entre 3.000 y 4.000 UF—. Son dos efectos separados que se acumulan sobre el mismo presupuesto", agregó el experto.

La UF fue creada en 1967 y se calculaba de forma trimestral, en 1990 su ajuste comenzó a ser diario de acuerdo a lo informado por el INE.

En el caso de la UTM esta se utiliza desde 1974 como unidad de pago para el Estado por lo que se le asocia principalmente al pago de multas, pero también se aplica al pago de impuestos y tramites notariales.