    “Un aporte al empresariado chileno”: Hombres de negocios despiden a Fernando Larrain Peña

    En la ceremonia religiosa, sus colegas destacaron su sobriedad, su gran cultura y su fe, ligada al movimiento Opus Dei.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal

    En una acotada y sobria ceremonia religiosa realizada en la iglesia San Francisco Sales de Vitacura, cerca de 500 personas despidieron al empresario Fernando Larrain Peña, socio mayoritario del grupo financiero LarrainVial y presidente de Empresas Santa Carolina y Watt’s, quien falleció el pasado lunes 8 de diciembre.

    La ceremonia sólo fue matizada por un breve saludo de uno de los nietos de Larrain, quien resaltó los tres pilares en los que, según él, se sustentó su vida: “su amor y compromiso con Chile”, reflejado en su asistencia a fundaciones, colegios y universidades, y en la formación de ejecutivos con un “pensamiento humanista”; su familia, representada por sus hijos, nietos y bisnietos; y su “fe inquebrantable” y vinculación religiosa a través del movimiento Opus Dei y de los monjes Benedictinos.

    Reconocidos hombres de negocios del país como su socio en los años ‘70 Manuel Cruzat Infante, con quien conformaron el mayor conglomerado financiero e industrial de la época, o quien lo acompañara desde hace 50 años en la corredora de bolsa Larraín Vial, León Vial, se dieron cita en una eucaristía concelebrada por nueve sacerdotes.

    Ni Cruzat ni Vial ni tampoco su hijo homónimo, Fernando Larraín Cruzat, quisieron hacer comentarios a la salida.

    Sí lo hicieron otros asistentes como el controlador del grupo Bci, Luis Enrique Yarur, quien resaltó principalmente su carácter empresarial. “Un gran empresario, pero más allá que gran empresario, una gran persona. Un hombre culto, entretenido, con humor y mucho carácter. Un valioso aporte al empresariado chileno durante muchos años de su vida”, dijo. “Un empresario al que le va bien y que aporta al país mucho tiene que ver con lo humano”, agregó.

    A su vez, el exministro de Hacienda y director de Cencosud, Felipe Larraín, contó que conoció mucho a Fernando Larraín a través de su amistad con su hijo, el presidente de LarrainVial. “Lo vi hasta relativamente poco, lo iba a ver de repente. Fue un gran empresario, pero lo conocí más en lo humano: un gran gusto por lo artístico, era una persona muy refinada”, destacó.

    Por su parte, el expresidente de la CPC y socio de la constructora Guzmán & Larraín, José Antonio Guzmán, dijo que tenía una gran opinión de Larraín Peña, “primero, por su conducción de familia, por su fe, siempre muy fuerte, y sobre todo por su calidad de empresario, pues siempre fue una persona que siempre creyó en la empresa privada, se preocupó de hacer empresa con sus trabajadores, y eso es muy meritorio y destacable. Deja un gran legado para todos quienes lo conocimos y para todo el país”.

