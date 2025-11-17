“Un gran día para las fuerzas de la libertad”: José Luis Daza y ministro de Economía argentino saludan paso de Kast al balotaje

El gobierno argentino celebró el resultado de las elecciones chilenas, particularmente el paso a segunda vuelta del candidato republicano José Antonio Kast.

El ministro de Economía de Javier Milei, Luis Andrés “Toto” Caputo, fue el más explícito y felicitó directamente a través de X (Twitter) a Kast “por un gran resultado electoral” en los comicios de este domingo.

“A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!”, escribió este lunes en la mañana el ministro.

El viceministro de la misma cartera, el economista chileno José Luis Daza, también expresó su opinión a través de esa red social. Daza, quien fue parte del comando de Kast en la segunda vuelta presidencial de las elecciones de 2021, esta vez no fue tan explícito como Caputo, pero su post aludió a los últimos resultados electorales en la región.

Felicitaciones @joseantoniokast por un gran resultado electoral.

A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región! https://t.co/Z5kwRQLl6e — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2025

“¡La Libertad avanza en todo el continente!”, escribió el economista el domingo a las 22.10 de la noche, cuando ya se sabían los resultados electorales en Chile. Daza es también hermano de Paula Daza, integrante del comando de Evelyn Matthei.

“País tras país está derrotando en las urnas al populismo, al oscurantismo y a la demagogia de la izquierda latinoamericana, que solo ha sembrado pobreza, estancamiento y frustración donde gobernó”, dijo en su post.

“Un gran día para las fuerzas de la libertad, el progreso y el sentido común”, agregó en su mensaje.

¡La Libertad avanza en todo el continente!



País tras país está derrotando en las urnas al populismo, al oscurantismo y a la demagogia de la izquierda latinoamericana, que solo ha sembrado pobreza, estancamiento y frustración donde gobernó.



Un gran día para las fuerzas de la… — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) November 17, 2025

Hay que recordar que tras participar en la campaña del republicano en 2021, Daza siguió manteniendo un vínculo con Kast.

De hecho, en su última visita pública a Chile, en el marco del seminario de Moneda Patria Investments, el actual viceministro del gobierno de Milei se trasladó directamente hasta el comando de Kast, en calle Presidente Errázuriz, para conversar con el republicano.

En esa cita también estuvieron presentes los asesores económicos de Kast, Jorge Quiroz y Bernardo Fontaine.