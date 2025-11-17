OFERTA ELECCIONES $990
    El dólar reacciona con una fuerte caída a los resultados de las elecciones

    La divisa estadounidense experimenta un retroceso de más de 1% en el arranque de la sesión.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La reacción del dólar a las elecciones

    El dólar registra una fuerte caída frente al peso chileno en las primeras operaciones del día, en reacción directa a los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que confirman un cambio en el signo político del país.

    La divisa estadounidense se transa en $ 918,27 en el arranque de las transacciones, un retroceso de $ 11,10 (1,19%) en relación al cierre del viernes.

    Se trata de una tendencia que esperaban los expertos.

    En las elecciones presidenciales de ayer, la candidata oficialista Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast resultaron vencedores y pasaron a una segunda vuelta, pero todos los estudios apuntan a que el representante de la derecha y favorito del mercado será el próximo presidente de Chile.

    La reacción del dólar a las elecciones. En la imagen, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

    A esto se suma la composición del Congreso en el que la derecha quedó con mayoría en ambas cámaras.

    “El movimiento refleja una reacción positiva de los mercados a la amplia mayoría obtenida por la derecha conservadora en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que reduce la incertidumbre legislativa de cara al próximo ciclo político”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica

    “La lectura del mercado refleja la fortaleza inicial de José Antonio Kast tras los resultados conocidos hoy y el respaldo público de figuras como Kaiser y Evelyn Matthei en la rueda de prensa del comando, lo que reduce temporalmente la prima de riesgo y favorece una apreciación del peso en la apertura”, dijo Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria.

    Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile espera una apreciación de entre 1 y 2% del peso, con lo cual el tipo de cambio podría ubicarse entre $900 y$920, en línea con lo que sugieren sus fundamentos económicos.

