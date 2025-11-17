OFERTA ELECCIONES $990
    Mercados mundiales avanzan con ligeros retrocesos y en Chile las miradas apuntan a la reacción del Ipsa a las elecciones

    Mercados mundiales avanzan con ligeros retrocesos y en Chile las miradas apuntan a la reacción del Ipsa a las elecciones.

    David Nogales
    Las acciones mundiales comenzaron la semana con un ánimo ligeramente pesimista, marcado por la cautela tras las fuertes caídas del viernes pasado.

    Más específicamente, el índice europeo Stoxx 600 subía un marginal 0,06%, con la mayoría de las principales bolsas en terreno positivo. Sin embargo, los índices continentales mostraban desempeños mixtos.

    El CAC 40 retrocedía 0,25%, el FTSE MIB caía 0,30% y el FTSE 100 anotaba una leve baja de 0,06%. En Alemania, el DAX bajaba 0,34%, mientras que el IBEX 35 lideraba los descensos con una caída de 0,61%. El propio Stoxx Europe 600 retrocedía 0,23%, hasta los 573,50 puntos.

    El tono prudente del mercado se explica en parte por la semana complicada que vivieron las bolsas europeas, que cerraron el viernes con fuertes bajas debido a los temores sobre una posible burbuja en torno a la inteligencia artificial y señales de debilidad en la economía global.

    A ello se suman las declaraciones recientes de autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos, que han llevado a los inversionistas a reevaluar la probabilidad de un recorte de tasas en diciembre. De acuerdo con el FedWatch de CME Group, este lunes los mercados asignaban un 56,1% de probabilidad a que la Fed mantenga los tipos en su reunión de fin de año, frente al 95% que se estimaba hace un mes.

    En Estados Unidos, los futuros bursátiles operaron prácticamente planos tras una semana volátil marcada por preocupaciones de valoración, rotaciones dentro del mercado y un ajuste en las expectativas de política monetaria, factores que han presionado al sector ligado a la inteligencia artificial.

    En Asia-Pacífico, los mercados cerraron mixtos mientras los inversionistas evaluaban el aumento de tensiones entre Japón y China, luego de que Beijing advirtiera a sus ciudadanos sobre viajes y planes de estudio en territorio japonés.

    ¿Cómo abrirá la Bolsa de Santiago tras las elecciones?

    Pese a la caída de 2,9% que el Ipsa completó en las últimas dos jornadas de la semana pasada y que lo dejó en 9.603,02 puntos, la expectativa del mercado y los inversionistas respecto de un giro hacia un gobierno promercado ha empujado al principal selectivo accionario a un alza de 43,11% en 2025.

    Jeannette Jara y José Antinio Kast fueron los candidatos que pasaron a segunda vuelta con estrecho resultado y se consolida giro a la derecha en el Congreso

    Y luego de las elecciones esta tendencia al alza se vería reforzada.

    Arturo Frei, gerente general de Renta4, señala que en la elección presidencial no hubo grandes sorpresas y que se consolida la probabilidad de que José Antonio Kast sea el próximo mandatario del país, expectativa reforzada por la votación por debajo del 30% de la candidata oficialista.

    El ejecutivo explica que, “solo por efecto de la votación presidencial, el Ipsa podría subir quizás un 5% esta semana (hasta los 10.000 puntos), pero si las parlamentarias dan una mayoría a la derecha, y se confirma Kast como presidente en segunda vuelta, el alza podría ser 10%”.

