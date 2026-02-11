SUSCRÍBETE POR $1100
    Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones crece en enero por sobre un 40%

    De acuerdo al reporte de vehículos nuevos de cero y bajas emisiones de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en enero se comercializaron 2.882 unidades.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.

    La venta de autos eléctricos e híbridos enchufables arrancó el año con números positivos para el mercado automotor chileno. De acuerdo al reporte de vehículos nuevos de cero y bajas emisiones de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en enero se comercializaron 2.882 unidades, lo que representa un alza de 43,5% con respecto al mismo periodo de 2025.

    Estas cifras fueron impulsadas principalmente por los vehículos electrificados o no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales), que anotaron un alza de 54,9%, con 2.160 unidades matriculadas.

    En el primer mes del 2026, los vehículos electrificados enchufables (100% eléctricos y plug-in hybrids) crecieron 17,6% con 722 unidades inscritas. Los híbridos enchufables aumentaron 187,7% al sumar 420 unidades, mientras que los 100% eléctricos cayeron un 35,5% en el mes, tras registrar 302 unidades.

    La Anac detalló que la venta de este tipo de automóviles representó en enero una participación de 11,4% dentro del mercado total.

    Imagen referencial.

    Desde la asociación sostuvieron que estas cifras confirman una tendencia al alza para el segmento de bajas y cero emisiones, “aunque también evidencian que su consolidación y expansión requerirán esfuerzos sostenidos y coordinados entre los distintos actores del ecosistema automotor, tanto del sector público como privado”.

    Entre los esfuerzos, mencionaron que se puede contribuir a la masificación de esta tecnología a través de incentivos enfocados directamente en el usuario, como permiso de circulación gratuito, descuentos del IVA y peajes de tarificación preferente, además de estacionamientos gratuitos y preferentes, o de la necesaria consolidación de una infraestructura robusta y un marco regulatorio claro.

    Mercado de buses y camiones

    En el mercado de buses electrificados se comercializaron 103 unidades en enero, lo que representa un aumento de 2.475% en comparación con el mismo mes del año anterior. De acuerdo con el informe, este resultado fue impulsado principalmente por la renovación del transporte público RED y de sistemas regionales, que han explicado en gran medida el desempeño positivo del segmento en el último tiempo.

    En camiones, en tanto, se vendieron solo cinco unidades electrificadas el mes pasado, lo que representa una caída de 70,6% con respecto al mismo mes de 2025, “demostrando que el segmento de carga pesada está recién en etapa de adopción temprana, con poca presencia de actores con este tipo de productos y volúmenes aún marginales frente al parque diésel tradicional”, señalaron desde la Anac.

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

